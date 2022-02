Spotrebiteľský dlh v USA minulý rok rekordne vzrástol

New York 8. februára (TASR) - Celkový dlh spotrebiteľov v USA minulý rok rekordne vzrástol a dostal sa na nové historické maximum. Počas roka 2022 sa očakáva, že americká centrálna banka (Fed) výrazne zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Celková hodnota dlhu amerických spotrebiteľov na konci roka 2021 dosiahla 15,6 bilióna USD (13,67 bilióna eur), vyplýva z údajov newyorského Fedu. V poslednom štvrťroku sa dlh zvýšil o 333 miliárd USD a za celý rok 2021 o viac než 1 bilión USD. To bol najprudší kvartálny nárast od roku 2007 a najvýraznejšie ročné zvýšenie od začiatku zaznamenávania údajov v roku 2003.



Táto správa prichádza tesne pred tým, než Fed začne v snahe o spomalenie inflácie sprísňovať menovú politiku. Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed prvýkrát zvýši úrokové sadzby v marci, pričom trh počíta do konca roka minimálne s piatimi zvýšeniami sadzieb (celkovo o 1,25 percentuálneho bodu).



Veľká väčšina zo zvýšenia dlhu v minulom roku pripadá na hypotéky (+890 miliárd USD, z toho 258 miliárd USD vo 4. kvartáli). Na hypotéky pripadá takmer 11 biliónov USD z celkového dlhu spotrebiteľov.



(1 EUR = 1,1408 USD)