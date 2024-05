Spoznajte víťazky druhého ročníka grantového programu Visa She’s Next

Bratislava 15. mája (OTS) – Globálny grantový program spoločnosti Visa na podporu podnikania, na čele ktorého stoja ženy, nazvanom Visa She's Next, ktorý sa na Slovensku konal druhý krát spoznal tohtoročné víťazky. Rozhodovala o nich sedemčlenná porota a laureátkami ocenenia pre tento rok sú Zuzana a Ivana Jančové s komiksovým projektom sestry Jančové, Martina Matejíčková so sociálnym projektom Cacaw Co+ a Viera Staviarska s e-shopom lekarenprezvierata.sk.Porotu rozhodujúcu o víťazkách tento rok tvorili Ľubica Gubová (Visa), Veronika Dvořáková (Havel & Partners), Lucia Huong Šimeková (Phočkáreň), Michaela Šišková (DNA ERA), Viktor Sučka (SWIDA Innovative), Martin Velits (Isadore Apparel) a Michal Weis (IBL Software Engineering). Grantový program Visa She's Next bol na Slovensku realizovaný v spolupráci s Pontis ImpactTento rok Visa opäť podporila tri podnikateľské projekty, ktoré vytvorili ako generačne, tak tematicky pestrú skladbu víťaziek.so svojím projektom Sestryjancove.sk majú na konte viacero úspešných komiksov a niekoľko rokov aktívne vzdelávajú ďalších. Ich komiksy sú vždy zamerané na nejakú dôležitú spoločenskú tému ako napríklad diskriminácia, ekológia, finančné problémy, demokracia a pod. Vďaka ich komiksom a workshopom sa deti a mládež učia o tom čo je komiks, ako kresliť, písať a to zábavnou a nenáročnou formou Ich cieľom je vďaka komiksom vzdelávať nových autorov budúcnosti. Finančný grant chcú využiť na digitalizáciu svojich komiksových workshopov a plánujú tiež zakúpiť potrebné vybavenie a techniku na prípravu online kurzov a následnú postrealizáciu prostredníctvom propagácie. Porota na ich projekte ocenila hlavne to, že ide o škálovateľný produkt s presahom do vzdelávania a autorky pôsobia ako pozitívne vzory., stojaca za projektom Kakawcoplus.com chcela sociálne podnikať už od strednej školy. Vytvorila tak sociálny biznis, ktorý spája prémiové kakao so spoločenským impaktom a inklúziou. Venuje sa pracovnej integrácii znevýhodnených ľudí, ktorí sú ťažšie zamestnateľní. Získaný grant by rada použila na zakúpenie novej výrobnej technológie potrebnej na rozšírenie a optimalizáciu výroby. Na projekte Cacawcoplus Martiny Matejíčkovej porota ocenila hlavne krásne prepojenie sociálneho podnikania a biznis príbehu, zamestnávanie znevýhodnených, silný osobný príbeh a dobrý marketing.svoj projekt Lekarenprezvierata.sk kreovala v čase vážnej choroby a vrátila sa k nemu až keď ju po 50tke prepustili zo stáleho zamestnania. Ide o projekt online lekárne pre zvieratá, kde sú iba overené produkty s prísnymi certifikátmi kvality výroby. Jej snom je chovateľský campus, ktorú považuje za srdcovú záležitosť. Tento online vzdelávací portál je navrhnutý po vzore úspešných portálov v zahraničí a tak, aby poskytoval odborné znalosti a podporu nielen chovateľom, ale aj bežným majiteľom zvierat, ktorí túžia po lepšom porozumení a starostlivosti o svojich štvornohých priateľov. Finančný grant by rada použila rozvoj chovateľského campusu a zabezpečenie technického a IT vybavenia. Porota na projekte ocenila hlavne motivujúci príbeh zrelej generácie a húževnatosť a silu v prekonávaní rán osudu. Taktiež vyzdvihla sociálny rozmer projektu a budovanie komunity.uviedlaAmbasádorkami programu Visa She's Next bol v tomto roku trojlístok úspešných podnikateliek. Menovite Lucia Pašková, zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti Curaden Slovakia, ktorá predáva produkty dentálnej hygieny CURAPROX, Petra Toth, šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa originálne folklórne ornamenty, dávajúc ich do súčasného šatu a Jana Šimkovičová, zakladateľka a CEO Supershape.sk, online fitka s viacerými pridanými hodnotami.Spoločnosť Visa prostredníctvom svojho grantového programu Visa She's Next od spustenia v roku 2019 investovala viac ako 3,93 milióna dolárov do viac ako 380 grantov a poskytla podnikateľkám odborný mentoring. Program funguje celosvetovo, vrátane európskych krajín ako Maďarsko, či Poľsko. Viac informácií o projekt nájdete na stránke visa.sk