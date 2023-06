SPP a Brantner založili podnik na zhodnocovanie komunálnych odpadov

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a skupina Brantner založili spoločný podnik CEBZ, ktorý plánuje budovať technologické centrá na podporu cirkulárnej ekonomiky. Technológie, ktoré chce nový spoločný podnik rozvíjať, majú podporiť vyššiu recykláciu odpadov, znížiť mieru skládkovania a zároveň zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív, informoval v stredu SPP. Podpis zmluvy nadväzuje na memorandum o spolupráci, ktoré obe spoločnosti podpísali v roku 2021.



"Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko," uviedol hovorca SPP Ondrej Šebesta.



Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov sú založené na moderných triediacich technológiách a v procese spracovania biologickej zložky odpadu využívajú proces takzvanej suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líšia tým, že pracujú s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom vody. Riešenie je vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského bioodpadu, ale aj pre akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy.



Plánované centrá by podľa generálneho riaditeľa Brantner Green Solutions Slovakia Tibora Pappa mali zvýšiť mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov o ďalších 70 %. Jedným z produktov centier je biometán, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky a znižovaní závislosti od fosílnych palív. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla priblížil, že biometán je možné vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. "Samozrejme, verím, že biometán využijeme hlavne priamo v miestach jeho výroby. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu," dodal Kulla.



SPP a Brantner budú mať v CEBZ rovnocenný 50-percentný podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov a šesťčlennú správnu radu, v ktorej bude mať každá zo strán rovnaký počet nominantov. Možnými lokalitami na stavbu centier by podľa SPP mohli byť napríklad Nové Zámky, Martin, Poprad či región Gemera. Každé z technologických centier dokáže spracovať ročne 100.000 ton komunálneho odpadu, 60.000 ton biologicky rozložiteľných odpadov a vyrobiť do 40 gigawatthodín (GWh) biometánu.