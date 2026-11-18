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SPP a Orlen podpísali memorandum o porozumení v oblasti dodávok LNG
Ceľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a jeho prepravy na Slovensko prostredníctvom poľskej LNG infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a poľská energetická spoločnosť Orlen podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a jeho prepravy na Slovensko prostredníctvom poľskej LNG infraštruktúry. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.
Memorandum podľa neho predstavuje ďalší krok SPP v úsilí o diverzifikáciu zdrojov a prepravných trás zemného plynu a posilnenie bezpečnosti dodávok pre slovenských zákazníkov po roku 2027. Memorandum podpísali zástupcovia spoločností vo Varšave počas medzinárodného samitu Partnerstvo pre transatlantickú energetickú spoluprácu (P-TEC), ktorý je zameraný na posilňovanie energetickej spolupráce medzi Európou a USA.
Spolupráca medzi SPP a Orlenom sa zameria na posúdenie možností dodávok LNG z medzinárodných trhov do poľských LNG terminálov, jeho následnej regasifikácie a prepravy na Slovensko prostredníctvom európskej plynárenskej infraštruktúry. Obe spoločnosti budú analyzovať dostupné zdroje zemného plynu, kapacity LNG terminálov v Poľsku, možnosti využitia regasifikačnej infraštruktúry, prepravné trasy a obchodné podmienky potenciálnych dodávok.
„SPP sa intenzívne pripravuje na obdobie po roku 2027, keď v súlade s legislatívou REPowerEU dôjde k ukončeniu dovozu ruského zemného plynu do EÚ. Našou prioritou je zabezpečiť pre našich zákazníkov spoľahlivé a cenovo konkurencieschopné dodávky zemného plynu aj v nových podmienkach. Poľsko a spoločnosť Orlen predstavujú zaujímavú príležitosť na ďalšiu diverzifikáciu nášho dodávateľského portfólia. Využitie LNG terminálov v Poľsku môže Slovensku otvoriť prístup k ďalším zdrojom zemného plynu na globálnom trhu a zároveň rozšíriť možnosti jeho prepravy do našej krajiny,“ uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
„Naše skúsenosti so zabezpečovaním dodávok LNG a obchodovaním so zemným plynom chceme pretaviť do nových obchodných príležitostí v strednej a východnej Európe. Dohoda s SPP, najväčším dodávateľom energií na Slovensku, otvára perspektívu spolupráce s partnerom, ktorý má na slovenskom trhu kľúčové postavenie. Náš cieľ je jasný - rozvíjať podnikanie spoločnosti Orlen a vytvárať konkurencieschopnú ponuku, ktorá našim partnerom poskytne väčšiu flexibilitu pri nákupe zemného plynu. Týmto spôsobom spájame naše obchodné ambície s posilňovaním energetickej bezpečnosti regiónu,“ uviedol Ireneusz Fafara, predseda predstavenstva spoločnosti Orlen.
Spoločnosť Orlen patrí medzi významných energetických hráčov v strednej a východnej Európe a disponuje skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodovania s LNG, zabezpečovania dodávok zemného plynu a využívania LNG infraštruktúry. Prostredníctvom spoločností skupiny Orlen môže potenciálna spolupráca zahŕňať aj prístup k obchodným a logistickým riešeniam pre dodávky LNG na slovenský trh.
SPP v súčasnosti pokračuje v rokovaniach s viacerými dodávateľmi zemného plynu z rôznych regiónov sveta. Pri príprave svojho budúceho dodávateľského portfólia posudzuje nielen dostupnosť samotného plynu, ale aj náklady na jeho prepravu, dostupnosť infraštruktúry a obchodné podmienky.
Memorandum podľa neho predstavuje ďalší krok SPP v úsilí o diverzifikáciu zdrojov a prepravných trás zemného plynu a posilnenie bezpečnosti dodávok pre slovenských zákazníkov po roku 2027. Memorandum podpísali zástupcovia spoločností vo Varšave počas medzinárodného samitu Partnerstvo pre transatlantickú energetickú spoluprácu (P-TEC), ktorý je zameraný na posilňovanie energetickej spolupráce medzi Európou a USA.
Spolupráca medzi SPP a Orlenom sa zameria na posúdenie možností dodávok LNG z medzinárodných trhov do poľských LNG terminálov, jeho následnej regasifikácie a prepravy na Slovensko prostredníctvom európskej plynárenskej infraštruktúry. Obe spoločnosti budú analyzovať dostupné zdroje zemného plynu, kapacity LNG terminálov v Poľsku, možnosti využitia regasifikačnej infraštruktúry, prepravné trasy a obchodné podmienky potenciálnych dodávok.
„SPP sa intenzívne pripravuje na obdobie po roku 2027, keď v súlade s legislatívou REPowerEU dôjde k ukončeniu dovozu ruského zemného plynu do EÚ. Našou prioritou je zabezpečiť pre našich zákazníkov spoľahlivé a cenovo konkurencieschopné dodávky zemného plynu aj v nových podmienkach. Poľsko a spoločnosť Orlen predstavujú zaujímavú príležitosť na ďalšiu diverzifikáciu nášho dodávateľského portfólia. Využitie LNG terminálov v Poľsku môže Slovensku otvoriť prístup k ďalším zdrojom zemného plynu na globálnom trhu a zároveň rozšíriť možnosti jeho prepravy do našej krajiny,“ uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
„Naše skúsenosti so zabezpečovaním dodávok LNG a obchodovaním so zemným plynom chceme pretaviť do nových obchodných príležitostí v strednej a východnej Európe. Dohoda s SPP, najväčším dodávateľom energií na Slovensku, otvára perspektívu spolupráce s partnerom, ktorý má na slovenskom trhu kľúčové postavenie. Náš cieľ je jasný - rozvíjať podnikanie spoločnosti Orlen a vytvárať konkurencieschopnú ponuku, ktorá našim partnerom poskytne väčšiu flexibilitu pri nákupe zemného plynu. Týmto spôsobom spájame naše obchodné ambície s posilňovaním energetickej bezpečnosti regiónu,“ uviedol Ireneusz Fafara, predseda predstavenstva spoločnosti Orlen.
Spoločnosť Orlen patrí medzi významných energetických hráčov v strednej a východnej Európe a disponuje skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodovania s LNG, zabezpečovania dodávok zemného plynu a využívania LNG infraštruktúry. Prostredníctvom spoločností skupiny Orlen môže potenciálna spolupráca zahŕňať aj prístup k obchodným a logistickým riešeniam pre dodávky LNG na slovenský trh.
SPP v súčasnosti pokračuje v rokovaniach s viacerými dodávateľmi zemného plynu z rôznych regiónov sveta. Pri príprave svojho budúceho dodávateľského portfólia posudzuje nielen dostupnosť samotného plynu, ale aj náklady na jeho prepravu, dostupnosť infraštruktúry a obchodné podmienky.