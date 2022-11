SPP bude predávať elektrinu pre domácnosti dodávateľom za 67,3 eur/MWh

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) bude predávať silovú elektrinu určenú pre domácnosti dodávateľom za 67,32 eura za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike – fáza II, ktorý v stredu odobrila vláda.



Cena silovej elektriny vyplýva zo zmluvy so Slovenskými elektrárňami, ktoré budú SPP dodávať elektrinu za cenu 61,2 eura/MWh zvýšenú o koeficient Kt v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je stanovený na 10 %.



Minister hospodárstva Karel Hirman má podľa uznesenia vlády uložiť SPP, aby dohodnutý objem elektriny vo výške 5,79 terawatthodiny (TWh) zvýšený o ďalších 0,03 TWh za každý kalendárny mesiac roka 2023 nasledujúci po mesiaci, v ktorom dôjde k spusteniu do prevádzky tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, rozdelil podľa podielu jednotlivých dodávateľov na trhu.



SPP má zároveň uzavrieť s dodávateľmi zmluvné vzťahy na dodávku elektriny a zabezpečiť povinnosti dodávateľa poslednej inštancie pre domácnosti, pokiaľ niektorý z dodávateľov skončí v budúcom roku svoju činnosť. Rezort má tiež vytvoriť kompenzačný mechanizmus pre zabezpečenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorý zahŕňa stanovenie parametrov na výpočet náhrady, kontrolu a prehodnocovanie náhrady a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady.