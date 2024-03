SPP by dokázal nahradiť výpadok dodávok plynu z Ruska inými zdrojmi

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v diverzifikácii dodávok zemného plynu. V súčasnosti je schopný nahradiť prípadný čiastočný výpadok dodávok zvýšeným odberom od ostatných partnerov. Podnik tak reagoval na vyjadrenie ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka. Ten v rozhovore pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu nepriamo odmietol možnosť prepravy ruského plynu súkromnými spoločnosťami po vypršaní zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou.



"Naši experti aj naďalej neustále vyhodnocujú vývoj na trhu s plynom a dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení prijímame potrebné kroky na zaistenie dostatočných dodávok plynu pre našich zákazníkov aj po roku 2024," uviedol pre TASR Slovenský plynárenský priemysel.



Podnik predĺžil spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori, ale aj so spoločnosťou ExxonMobil na dodávky plynu z jej globálneho portfólia. "Na obdobie roka 2023 a 2024 spoločnosť uzavrela aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell, ENI a RWE," priblížil SPP.



Plynári dodali, že zohľadňujú aj alternatívu pokračovania prepravy plynu cez Ukrajinu, ale aj to, že slovenská plynárenská sústava je v súčasnosti prepojená so všetkými susediacimi krajinami a umožňuje obojstrannú prepravu plynu na všetkých prepojeniach.



SPP sleduje vyjadrenie všetkých zainteresovaných strán a rešpektuje vôľu zástupcov Ukrajiny nepokračovať v súčasnosti platnej zmluve. Zároveň plynári vítajú aj iné vyjadrenia ukrajinských politikov, podľa ktorých je Ukrajina pripravená pokračovať za určitých podmienok v prevádzkovaní prepravnej siete v prípade, ak bude o jej využívanie záujem.