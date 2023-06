SPP chce pre SR zabezpečiť prístup k LNG terminálom

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) chce pre SR zabezpečiť prístup k LNG (skvapalnený zemný plyn) terminálom. Podpísal na pôde Veľvyslanectva SR v Ríme memorandum o porozumení s talianskou spoločnosťou Edison a pokračuje tak v zabezpečovaní posilňovania energetickej nezávislosti Slovenska. Informoval o tom Ondrej Šebesta, hovorca slovenskej spoločnosti.



Dokument v prítomnosti člena predstavenstva SPP Eduarda Macejku podľa neho podpísali člen predstavenstva SPP Peter Kučera a výkonný viceprezident spoločnosti Edison zodpovedný za Gas & Power Portfolio Fabio Dubini.



Šebesta spresnil, že memorandum vytvára predpoklad na hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by SPP mohli poskytnúť prístup k regazifikačným kapacitám v LNG termináloch na talianskom pobreží. Obe spoločnosti zároveň vyjadrili záujem na prehĺbení obchodnej spolupráce a prípadných dodávkach plynu na Slovensko.



SPP podľa neho plánuje zabezpečiť prístup pre Slovensko k LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám od roku 2025. Aj preto podpísal v ostatnom období s kľúčovými partnermi z Talianska, Poľska a Nemecka memorandá o porozumení. SPP súbežne vedie rokovania aj s producentami LNG z USA, Kataru, Ázie či Afriky.



Hovorca pripomenul, že SPP už na jar podpísal pre rok 2023 a 2024 nové diverzifikačné kontrakty s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi zemného plynu. Spoločnosť predĺžila spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori. Slovenský podnik podľa hovorcu predĺžil spoluprácu aj so spoločnosťou ExxonMobil na dodávky plynu z jej globálneho portfólia.



Šebesta dodal, že SPP na roky 2023 a 2024 uzavrel aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell Energy Europe Limited, ENI a RWE. Uzavretím týchto diverzifikačných kontraktov vie SPP v súčasnosti pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja.