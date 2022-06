SPP-D: Využitie plynu z núdzových zásob ohrozí bezpečnosť dodávok

Bratislava 29. júna (TASR) – Použitie núdzových zásob zemného plynu zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach na okamžitú spotrebu pre domácnosti by v prípade úplného zastavenia toku plynu ohrozilo bezpečnosť jeho dodávok. Upozornila na to spoločnosť SPP - distribúcia. Použitie tohto plynu spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP) na preklenutie obdobia prvého štvrťroka 2023 avizoval minister hospodárstva Richard Sulík.



Spoločnosť SPP – distribúcia je zodpovedná za plnenie štandardu bezpečnosti dodávok pre domácnosti v prípade úplného výpadku dodávok plynu na Slovensko v zimnom období, a to po obdobie 30 dní. Na tento účel má v zásobníku Dolné Bojanovice zakontrahovanú skladovaciu kapacitu 550 miliónov kubických metrov (m3).



"Podľa súčasnej legislatívy nemôžeme poskytnúť plyn určený pre domácnosti v stave núdze na iný účel či na okamžitú spotrebu. Vzhľadom na našu zákonnú povinnosť by podľa aktuálne platných právnych noriem (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu) akékoľvek zníženie objemu uskladneného plynu na iný účel priamo ohrozovalo plnenie našej povinnosti," upozornil hovorca SPP - distribúcia Milan Vanga.



Plyn z tohto zásobníka slúži na zaistenie štandardu bezpečnosti dodávok pre domácnosti počas vykurovacej sezóny, vykrývanie technologických a obchodných strát v sústave a vyvažovanie slovenskej plynárenskej sústavy. "Nejde teda o strategické zásoby plynu pre slovenské domácnosti v zmysle ich použitia na okamžitú spotrebu. Zásoby sú určené na využitie v stave núdze v prípade, že na Slovensko nepotečie žiadny plyn a dodávatelia nebudú schopní dodať plyn svojim zákazníkom," dodal Vanga.



Zásobu plynu plánuje využiť štátny SPP, aby mohol znížiť jeho cenu pre domácnosti. Plyn na burze s dodávkou v prvom štvrťroku budúceho roka je v súčasnosti extrémne drahý. SPP plánuje podľa Sulíka plyn vrátiť v roku 2026. Túto možnosť zapožičať si plyn z núdzových zásob by podľa ministra mali mať aj ostatí dodávatelia.



Rezort hospodárstva na výhrady SPP - distribúcia reagoval informáciou, že pripravuje "všeobecný hospodársky záujem", v ktorom budú doriešené všetky potrebné otázky. "Zdôrazňujeme, že prvoradým cieľom rezortu hospodárstva je zabezpečiť v súčasnej zložitej situácii dostatok plynu pre všetkých odberateľov a zároveň ponúknuť domácnostiam možnosť za stanovených podmienok získať plyn za nižšiu sumu, ako bude vzhľadom na vývoj cien na trhu stanovená regulovaná cena Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)," dodal rezort.



Všeobecný hospodársky záujem podľa zákona o energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva hospodárstva. Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť dodávateľovi elektriny a dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi zásobníka zabezpečiť okrem iných povinností aj bezpečnosť, pravidelnosť, kvalitu a cenu dodávky elektriny a plynu.