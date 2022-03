SPP-D začína s testami primiešavania vodíka do zemného plynu

Bratislava 6. marca (TASR) – Testovanie využitia vodíka v súčasnej plynárenskej sieti sa dostalo do ďalšej fázy. Po laboratórnych skúškach v rokoch 2020 a 2021 začala spoločnosť SPP-Distribúcia (SPP-D) v jednej z obcí na juhu Slovenska s primiešavaním 10 – 20 % vodíka do zemného plynu. Od budúceho roka by chcela SPP-D spustiť dlhodobý test a plánuje tiež testy potrubnej siete na čistý vodík. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu o obnoviteľných plynoch o tom informoval Jerguš Vopálenský z SPP-D.



"Na južnom Slovensku v obci s približne 300 obyvateľmi sa začína test primiešavania vodíka. Skúšame si technologické zariadenia, ako reagujú na vodík, skúšame si spotrebiče, skúšame, ako sa to dotkne odberateľov," uviedol Vopálenský. Dodal, že dodaná energia pre obyvateľov bude za rovnakú cenu, ako keby bol v sieti čistý zemný plyn. Dôležitá je podľa Vopálenského aj citlivosť veľkých odberateľov na zmenu dodávaného plynu. SPP-D preto komunikuje sa aj s firmami o zmenách, ktoré vodík v potrubnej sieti prinesie ich technologickým zariadeniam.



Masová výroba a využitie vodíka sú pre Slovensko jednou z možností, ako znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň sa zbaviť závislosti na dovážanom zemnom plyne. Národná vodíková stratégia ráta s výrobou zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ale najmä s výrobou nízkouhlíkového vodíka vyrábaného z prebytočnej energie jadrových elektrární.



Hoci sa Európske únia v posledných mesiacoch odkláňa od využitia vodíka na pohon automobilov, Slovensko nad touto možnosťou stále uvažuje a v uplynulých dňoch pribudli prvé dve čerpacie stanice na vodík v Trnave a v Bratislave. Vyžitie vodíka je však podstatne širšie. Okrem možnej náhrady za zemný plyn na vykurovanie domácností ho na svoju produkciu už v súčasnosti potrebujú viaceré spoločnosti.