SPP - distribúcia bude realizovať mimoriadny odpočet spotreby plynu

Bratislava 5. januára (TASR) - Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku, spoločnosť SPP - distribúcia bude v prvom polroku 2024 realizovať mimoriadny odpočet spotreby plynu v domácnostiach. Plynári žiadajú odberateľov o sprístupnenie plynomerov v termíne od 1. januára 2024 do 30. júna 2024, informovala spoločnosť v piatok.



Odpočet spotreby zemného plynu bude vykonávať v spolupráci so spoločnosťou Stengl, zmluvným dodávateľom odpočtov spotreby.



Odpočet bude vykonávaný "všetkým odberateľom kategórií D2 až D8 (domácnosti) zaradeným v odpočtových cykloch R07 až R11 (tzn. na odberných miestach, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl - november," dodal Milan Varga zo spoločnosti SPP - distribúcia. Realizujú ho na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva SR.



"Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom, to znamená, že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame dotknutých odberateľov zemného plynu, aby umožnili na svojich odberných miestach prístup pracovníkom zmluvného dodávateľa odpočtov - spoločnosti Stengl, k meradlu ('plynomeru') za účelom vykonania odpočtu spotreby zemného plynu," doplnil Varga.