SPP-distribúcia: Plynárenská sieť je kompletne pripravená na vodík

Bratislava 14. novembra (TASR) - Plynárenská sieť spoločnosti SPP-distribúcia získala certifikát od TÜV SÜD na primiešanie vodíka do zemného plynu. Plynovody na Slovensku sú tak certifikované distribuovať okrem zemného plynu a biometánu aj vodík, čo zvyšuje možnosti miestnej výroby zeleného vodíka a prepája slovenskú distribučnú sieť s budúcou európskou vodíkovou sieťou. Vo štvrtok o tom informovala SPP-distribúcia.



"Bez ohľadu na to, kedy sa v našej sieti objaví prvá molekula vodíka, sme venovali úsilie systematickej úprave celej infraštruktúry už teraz," povedal generálny riaditeľ SPP-distribúcia Martin Hollý. "Preto sme sa v tomto roku pustili do ambiciózneho projektu, ktorého cieľom bola certifikácia všetkých komponentov plynárenskej distribučnej siete na budúce použitie vodíka s takým objemom, ktorý považujeme za realistický v krátkodobom a strednodobom výhľade," dodal.



Výsledkom posúdenia vydaného certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD je potvrdenie kompatibility vysokotlakovej plynárenskej siete a regulačných staníc s prevádzkou päťpercentného podielu vodíka v zmesi so zemným plynom. V miestnych sieťach, to znamená nízko- a strednotlakových plynovodoch, bola kompatibilita preukázaná až do úrovne 10 % vodíka v zmesi. Na základe zistení z úspešnej certifikácie plánuje SPP-distribúcia naďalej pripravovať svoju vysokotlakovú sieť a regulačné stanice aj na vyšší podiel vodíka v zmesi, čo si vyžiada obmenu niektorých prvkov za zariadenia s plnou vodíkovou kompatibilitou.



Úspešná certifikácia plynárenskej infraštruktúry je podľa Hollého významná preto, lebo plynárenská distribučná sieť na Slovensku je v súčasnosti plne pripravená akceptovať zemný plyn s prímesou vodíka priamo z tranzitnej siete spoločnosti eustream, ktorej infraštruktúra je súčasťou budúceho európskeho vodíkového systému, tzv. European Hydrogen Backbone. "Očakáva sa, že vodík z tohto smeru by sa mal objaviť v strednodobom horizonte a jeho úroveň by v prvých rokoch nemala presiahnuť 2 % vodíka," spresnil.



Druhý význam má certifikácia pre podporu zámerov výroby "zeleného" vodíka na lokálnej úrovni. Tu je očakávanie SPP-distribúcie o niečo optimistickejšie. Prví lokálni producenti zeleného vodíka by sa do siete mohli začať pripájať v horizonte piatich rokov, pričom objem prímesi vodíka by podľa Hollého nemal prekročiť hranicu 10 %.



Spoločnosť SPP-distribúcia už v roku 2022 zrealizovala projekt s názvom H2Pilot - pilotnú distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka domácnostiam na Slovensku. Projekt sa uskutočnil v obci Blatná na Ostrove, kde vyše 300 domácností dočasne odoberalo zmes zemného plynu s vodíkom. Jedným z hlavných výstupov realizovaného projektu bolo potvrdenie bezpečnej prevádzky všetkých dotknutých zariadení pri zmesi zemného plynu a desiatich percent vodíka. Tento záver prakticky potvrdil výstupy relevantných vedeckých štúdií publikovaných v predchádzajúcom období.