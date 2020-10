SPP Distribúcia sa pripravuje na pridávanie vodíka do zemného plynu

Bratislava 11. októbra (TASR) – Plynárenská spoločnosť SPP-Distribúcia spustila projekt prípravy na dodávky zmesi zemného plynu s vodíkom. V nasledujúcich mesiacoch bude testovať bezpečné množstvá vodíka v zmesi, tesnosť systémov či vplyv vodíka na potrubie a domáce spotrebiče. O dva roky by podnik chcel spustiť prvé prevádzkové skúšky. Povedal to na jesennej konferencii Slovenského naftového a plynárenského zväzu Peter Demeč z SPP Distribúcia.



Plynári chcú zistiť, či sa vlastnosti zmesi zemného plynu a vodíka môžu časom a na jednotlivých miestach meniť, a to v závislosti na teplote, tlaku, odberoch, ale aj v natlakovaných potrubiach bez odberu. Vyskúšať by mali aj vplyv vodíka na odoranty, používané v súčasnosti podnikom na zvýraznenie zápachu zemného plynu, dôležitý je tiež výskum technológie zmiešavania plynov.



SPP Distribúcia má naplánovaných niekoľko rôznych testov, a to aj napríklad v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Prvé dva by mali byť hotové do konca tohto roka. "O dva roky by sme chceli ísť do terénu. Dúfame, že dovtedy aj bádanie v zahraničí bude čoraz presvedčivejšie vo svojich výstupoch a obavy budú menšie. Chceli by sme si to v nejakej izolovanej časti obce reálne vyskúšať," spresnil Demeč plány spoločnosti.



Dovtedy však bude treba zistiť okrem vplyvu prímesi vodíka na potrubia napríklad aj to, ako sa bude zmes správať v už namontovaných plynových spotrebičoch na Slovensku. Molekula vodíka je výrazne menšia ako molekula zemného plynu a je preto pravdepodobné, že bude ľahšie unikať cez netesnosti systému. Podnik preto spolupracuje aj s významným domácim výrobcom plynových kotlov.



Zatiaľ nie je jasné, koľko vodíka by sa mohlo do zemného plynu primiešavať. Doterajšie skúsenosti z iných krajín ukazujú, že by mohlo ísť o množstvo od dvoch do 20 %. Skúsenosti s týmto plynom v potrubí majú najmä v Nemecku, Holandsku a Dánsku. Vo Veľkej Británii by mohli začať s pridávaním 20 % vodíka do zemného plynu v roku 2023. Podľa doterajších výsledkov je tento podiel vodíka v zmesi údajne bezpečný.