SPP – distribúcia spúšťa register obnoviteľných plynov

Bratislava 31. mája (TASR) - Spoločnosť SPP - distribúcia spúšťa prevádzku elektronického systému, ktorého úlohou je vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny. Systém umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ktoré reprezentujú 1 megawatthodinu (MWh) obnoviteľného plynu vpúšťaného do distribučnej siete. V stredu o tom informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.



Slovensko sa pridáva ku krajinám, ktoré robia konkrétne kroky v oblasti dekarbonizácie plynárenstva využívaním a podporou rozvoja obnoviteľných plynov. "V súčasnosti pôjde najmä o biometán, ale v rámci západnej Európy sa už objavujú aj prvé záruky pôvodu vydané pre obnoviteľný vodík," priblížil vedúci sieťového obchodu SPP - distribúcia Jerguš Vopálenský. Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania na vstupe do distribučnej siete. V registri majú prevádzkovatelia biometánových staníc, výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia a odberatelia plynu a ďalší držitelia otvorené svoje účty. Následne sa v danom systéme uskutočňujú prevody záruk pôvodu.



Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je nezameniteľný doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie so štandardizovanými kvalitatívnymi parametrami. Pre výrobcu obnoviteľného plynu predstavuje pridanú hodnotu, ktorá mu môže priniesť dodatočné financie.



Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prevod záruk pôvodu, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. "Ide o kľúčový nástroj na umožnenie obchodných tokov obnoviteľných plynov skrz európsku plynárenskú infraštruktúru. Spustenie registra obnoviteľných plynov prispeje k dekarbonizácii sektora plynárenstva a záruky pôvodu si nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu," ozrejmil Vopálenský.