SPP Distribúcia žiada za odpojenie plynomeru tisícky eur

Bratislava 4. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by malo zaplatiť za odpojenie plynomeru v jednom z nevyužívaných centier pre deti a rodinu takmer 8000 eur. Dôvodom je znenie prevádzkového poriadku spoločnosti SPP Distribúcia, ktorý je schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na problém upozornil alternatívny dodávateľ energií Magna energia, ktorý dodávky plynu zabezpečoval. Podľa SPP Distribúcia ide o štandardné opatrenie, platné už desať rokov, ministerstvo ďalší postup konzultuje s právnikmi.



Do správy majetku prevzalo MPSVR nehnuteľnosti vo Veľkom Mederi a v Šamoríne v októbri a novembri minulého roka. Nehnuteľnosti boli prázdne, a preto ministerstvo požiadalo o vypnutie plynomerov. "Dodávame však, že v súčasnosti MPSVR dostalo faktúry od dodávateľa Magna energia na odberné miesto Veľký Meder, kde nám účtujú poplatky vo výške faktúry 7671,84 eura, a druhú na Šamorín, kde je nedoplatok 294,20 eura. Uvedené faktúry momentálne konzultujeme s naším právnym oddelením, na základe ktorého budeme postupovať ďalej," uviedol tlačový a komunikačný odbor ministerstva.



Portfólio manažér Magna energia Martin Semrič vidí základný problém v prevádzkovom poriadku SPP Distribúcia. Podľa neho je odberateľ povinný zaplatiť poplatok za predčasné ukončenie, ktorý sa rovná súčtu fixných a výkonových sadzieb, ktoré by bol užívateľ povinný zaplatiť až do termínu skončenia platnosti zmluvy. "Na základe tohto ustanovenia musíme našim klientom, ktorí si prajú zrušiť odber plynu, vystaviť faktúru na úhradu tohto poplatku pre pološtátnu firmu SPP Distribúcia," uviedol Semrič. Výnimku z daného pravidla majú iba domácnosti. Semrič označil poplatok za nezmyselný a vyzval na jeho prehodnotenie.



"Opatrenie má svoj význam a opodstatnenie. Treba zdôrazniť, že sa týka iba veľkých odberných miest a odberateľov mimo domácností, ktorí spravidla dokážu predikovať svoje fungovanie vrátane potreby a kapacity odberu energií. Netýka sa to teda domácností," reagoval na kritiku prevádzkového poriadku zo strany alternatívneho dodávateľa energií hovorca SPP Distribúcia Milan Vanga.



V tomto konkrétnom prípade išlo podľa Vangu o úplné zrušenie odberného miesta, ktoré bolo zjavne dlhodobo plánované. "Schopný a skúsený dodávateľ plynu by na plánovanú požiadavku svojho zmluvného klienta zareagoval včas. Dodávateľ dokáže u distribučnej spoločnosti objednať rezervovanú kapacitu tak, aby sa skončila k dátumu ukončenia odberu plynu," zdôraznil Vanga. V takom prípade by podľa neho odberateľ neplatil žiadne dodatočné poplatky, a preto je podľa hovorcu dôležitý výber spoľahlivého dodávateľa energie.



Či a ako sa bude prevádzkový poriadok SPP Distribúcia meniť, zatiaľ nie je jasné. Podľa Vangu je ustanovenie v prevádzkovom poriadku minimálne desať rokov a je štandardným opatrením. Hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Katarína Svrčeková pripomenula, že téma spadá do kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. "Ministerstvo hospodárstva očakáva, že nové vedenie regulačného úradu, ktoré sa v týchto dňoch vyberá v transparentnom výberovom konaní, sa bude venovať aj tejto problematike," uviedla hovorkyňa.