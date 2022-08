SPP: Do Chorvátska dorazil ďalší tanker s LNG pre Slovensko

Bratislava 18. augusta (TASR) – Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dostal ďalšiu dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG). Lodný tanker s objemom plynu okolo 80 miliónov kubických metrov (m3) dorazil do Chorvátska, kde je LNG terminál na ostrove Krk. SPP okrem štandardného zásobovania zákazníkov zároveň pokračuje s vtláčaním plynu do zásobníkov, pričom súčasný objem zásob radí Slovensko medzi najlepšie pripravené krajiny v Európe, uviedol vo štvrtok SPP.



Najnovší náklad LNG je v poradí už šiestou dodávkou od začiatku tohto roka. Celkovo import LNG na Slovensko pre SPP dosiahol objem vo výške 4,9 terawatthodín (TWh) alebo v prepočte 450 miliónov m3. Napriek kráteniu dohodnutých dodávok plynu ruským Gazpromom sa SPP naďalej darí vtláčať plyn aj do zásobníkov. Celkovo má podľa SPP Slovensko v súčasnosti uskladnených v zásobníkoch plynu, vrátane strategických zásob, takmer 31,5 TWh, čo predstavuje približne 55 % jeho ročnej spotreby. Tento objem radí našu krajinu na čelo najpripravenejších krajín, konkrétne na druhé miesto. Na prvom mieste je síce Lotyšsko, ale jeho podzemné zásobníky slúžia aj susednému Estónsku.



"To, že sme dokázali od začiatku tohto roka, v neľahkých podmienkach, ktoré v súčasnosti na trhu s energiami sú, zabezpečiť viac ako 65 % našich dodávok prostredníctvom LNG, diverzifikačných kontraktov a zásobami plynu, je významným úspechom nášho obchodného tímu a prejav vysokej profesionality a spoľahlivosti SPP," vyhlásil v tejto súvislosti Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP. Zimnú sezónu 2022/2023 by tak mal SPP zvládnuť bez obmedzení dodávok pre svojich zákazníkov. Je ale kľúčové, aby bolo zachované fungovanie trhu v Európe a fungujúce cezhraničné prepojenia medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.



SPP sa uzavretím diverzifikačného kontraktu na dodávky plynu z ťažobných polí v Severnom mori, dodávkami skvapalneného plynu LNG, vtláčaním plynu do zásobníkov a ďalšími obchodnými operáciami, podarilo výrazne posilniť energetickú nezávislosť Slovenska a prispieť k diverzifikácii zdrojov a zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu.



V súčasnosti SPP využíva na dodávku skvapalneného plynu najmä LNG terminály v Chorvátsku a Taliansku, v blízkej budúcnosti, po ich spustení do prevádzky, by k nim mohli pribudnúť aj LNG terminály v Nemecku. K ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti dodávok môžu od októbra prispieť dodávky plynu z Talianska, pre ktoré SPP zabezpečil ročnú prepravnú kapacitu. Spolu so stále fungujúcou prepravnou trasou cez Ukrajinu a uvedenou severnou trasou zo Severného mora, ide o ďalšiu možnosť, ako dopraviť potrebné objemy plynu na Slovensko aj z juhu.