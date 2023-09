SPP: Dodávky plynu na najbližšiu zimu sú zabezpečené

Bratislava 29. septembra (TASR) - Naplnenosť slovenských zásobníkov plynu takmer na 100 % spolu s diverzifikačnými kontraktmi stačia na pokrytie dodávok plynu odberateľom na najbližšiu zimu. Na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to potvrdil obchodný riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Peter Kučera. Štátny dodávateľ plynu podľa neho dodatočne dokúpil kapacitu v zásobníku a v súčasnosti skladuje pre svojich odberateľov 14 terawatthodín (TWh) plynu.



SPP aj naďalej odoberá ruský plyn, no už 70 % spotreby nahradil alternatívnymi dodávateľmi. "Cieľom bolo zabezpečiť fyzické toky pre Slovenskú republiku a pre domácnosti a priemysel na Slovensku. Myslím si, že sa nám to celkom podarilo," povedal Kučera. Dodal, že takéto zásoby si vyžadujú aj významnú investíciu. Cena uskladneného plynu v zásobníku je podľa neho okolo 1,5 miliardy eur.



Otázny je však stále nasledujúci vývoj cien zemného plynu. Martin Mikoláš zo spoločnosti EP Commodities neočakáva, že by sa ceny mohli vrátiť na úroveň rokov 2010 až 2020, keď boli na úrovniach okolo 20 eur za megawatthodinu (MWh). Napriek tomu, že ruský plyn pre Európu z veľkej časti nahradili okrem iného aj dodávky pomerne lacného skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA, náklady na prepravu zvýšia jeho cenu približne o 15 eur/MWh.



Rizikami, ktoré nedovolia znížiť cenu plynu pod súčasnú úroveň okolo 30 - 40 eur/MWh (s dodávkou v nasledujúcom mesiaci), sú podľa Mikoláša možnosť štrajkov v austrálskych podnikoch na LNG, možné extrémne chladné počasie počas nasledujúcej zimy, ale aj využívanie zásobníkov plynu na Ukrajine obchodníkmi, ktoré okamžite zvyšuje dopyt v prípade poklesu ceny. Mikoláš odhadol, že pokiaľ by na konci zimy poklesli výraznejšie európske zásoby plynu, mohla by jeho cena vzrásť na 60 - 70 eur/MWh.