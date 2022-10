SPP: Firmám nemôžeme elektrinu predávať pod nákupnú cenu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) neukončuje zmluvy z dôvodu vysokých cien elektriny a plynu na svetových trhoch so žiadnymi zákazníkmi v regulovaných segmentoch. Odberateľom v neregulovaných segmentoch však SPP nemôže dodávať elektrinu a plyn pod náklady, keďže by to spoločnosti spôsobovalo stratu a navyše je takéto konanie zakázané z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, uviedol SPP v reakcii na výzvu šéfa Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR Petra Kremského (OĽANO). Ten poukázal na extrémne vysoké ceny, ktoré aktuálne SPP klientom v nových zmluvách ponúka.



Plynári pripomenuli, že ceny energií pre domácnosti a malé podniky sa budú meniť až od začiatku budúceho roka. Pre odberateľov v neregulovaných segmentoch ale SPP nakupuje elektrinu a plyn za trhové ceny, ktoré sú v súčasnosti niekoľkonásobne vyššie, ako tomu bolo pred rokom či dvoma a túto cenu musí zohľadniť v cene pre odberateľa.



Cenníková cena elektriny pre neregulovaných odberateľov bola v roku 2020 vo výške 64,90 eura za megawatthodinu (MWh) a v súčasnosti je vo výške 519,70 eura za MWh. "V prípade takýchto odberateľov postupuje SPP v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami a pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže ako jeden z dodávateľov na liberalizovanom trhu dodávky energií," zdôraznil podnik.



Situácia na trhu s energiami je podľa SPP v celej Európe bezprecedentná. Plynári upozornili, že podnik ďalej aktívne spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími relevantnými inštitúciami na opatreniach zameraných na zmiernenie dosahu vysokých cien energií na domácnosti, prípadne ďalších zraniteľných odberateľov.