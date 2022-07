SPP: Pokles dodávok ruského plynu bude pokračovať aj tento týždeň

Bratislava 4. júla (TASR) – Pokles dodávok ruského zemného plynu pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP) bude pokračovať aj počas tohto týždňa. TASR o tom informoval zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance SPP Juraj Adamica.



"Očakávame, že dodávky plynu v rámci nášho kontraktu budú aj v priebehu tohto týždňa, na základe informácií od spoločnosti Gazprom Export, nižšie o približne 50 %. Uvedené krátenie nemá žiadny vplyv na našich zákazníkov," uviedol Adamica.



Pokles dodávok oproti zmluvne dohodnutým množstvám zaznamenal štátny SPP už v polovici júna. Gazprom krátenie odôvodňuje technickými problémami na plynovode Nord Stream, spôsobenými sankciami voči Rusku. SPP sa podarilo zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a tiež dodávkami zo Severného mora. To by malo zaistiť 65 % spotreby pre zákazníkov spoločnosti.



Adamica dodal, že objem plynu vtlačený do zásobníkov je vzhľadom na ročné obdobie nadštandardný a spolu s pravidelnými dodávkami, a aj na základe diverzifikačného kontraktu a ďalšieho nákupu LNG, to dáva SPP dostatok optimizmu, že zimnú sezónu 2022/2023 zvládne bez obmedzovania dodávok pre zákazníkov.