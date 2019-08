SPP má záujem rokovať o nadobudnutí aktív spoločností E.ON a RWE

Získanie nových zákazníkov v oblasti dodávky plynu a elektrickej energie by SPP ako lídrovi trhu s energiami na Slovensku umožnilo rozšíriť súčasné portfólio s viac ako 1,3 milióna zákazníkmi v SR.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., pozorne sleduje posudzovanie transakcie výmeny majetku medzi energetickými spoločnosťami E.ON a RWE, ktorú v súčasnosti posudzuje Európska komisia (EK). V prípade, ak by výsledkom transakcie bol predaj aktív týchto spoločností na Slovensku, v Českej republike alebo Maďarsku, SPP má záujem vstúpiť do rokovaní o ich nadobudnutí. Tento záujem už SPP oznámil obom spoločnostiam. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.



Uviedol, že získanie nových zákazníkov v oblasti dodávky plynu a elektrickej energie by SPP ako lídrovi trhu s energiami na Slovensku umožnilo rozšíriť súčasné portfólio s viac ako 1,3 milióna zákazníkmi na Slovensku a v Českej republike. SPP je pripravený posúdiť aj iné investičné príležitosti. Spoločnosť presadzuje novú rozvojovú stratégiu, v ktorej okrem dodávky energií, teplárenstva a projektov v oblasti energetických služieb venuje veľkú pozornosť mobilite, v rámci ktorej ponúka dopravným podnikom, dopravcom, ale aj fyzickým osobám ekonomicky efektívne riešenia na ekologickú dopravu.



SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG, s. r. o., ktorá v SR v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti SPP Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.