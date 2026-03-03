< sekcia Ekonomika
SPP má zazmluvnené dostatočné zdroje plynu aj prepravné trasy
Jedným z rizík pred zimnou sezónou 2026/2027 je podľa SPP dostatočné naplnenie európskych zásobníkov.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) má v súčasnosti zazmluvnené dostatočné zdroje zemného plynu, či už z Ruskej federácie alebo od iných európskych dodávateľov. Zároveň má rezervované dostatočné prepravné kapacity smerom na Slovensko. Všetkým našim zákazníkom od domácností až po veľkých priemyselných zákazníkov tak garantujeme plynulé dodávky zemného plynu, uviedol v utorok SPP v reakcii na obmedzenia medzinárodného trhu s plynom.
SPP spresnil, že pri zabezpečovaní dodávok plynu pre svojich zákazníkov využíva kombináciu zdrojovania prostredníctvom dlhodobého kontraktu so spoločnosťou Gazprom export, diverzifikačných kontraktov a plynu uskladneného v zásobníkoch. „Naplnenosť kapacity SPP v podzemných zásobníkoch plynu na Slovensku dosahuje v súčasnosti viac ako päť terawatthodín (TWh) plynu, čo je takmer 30 % našej kapacity. Ide o objem, ktorý je danú ročnú dobu, na konci zimy veľmi dobrý,“ priblížil hovorca SPP Ondrej Šebesta.
SPP nevylúčil, že po razantnom zdražení plynu v súvislosti s konfliktom v Perzskom zálive z približne 35 eur za megawatthodnu (MWh až na takmer 50 eur/MWh ceny zemného plynu v dôsledku aktuálnych udalostí ešte porastú. Dôvodom je, že podstatnú časť svetovej produkcie skvapalneného zemného plynu LNG zasiahol výpadok. Plynári zopakovali, že uprednostňovanie skvapalneného plynu LNG na úkor ruského zemného plynu nie je diverzifikácia, ale zvyšovanie závislosti od nového zdroja a zároveň znižovanie možností zdrojovania európskych krajín.
LNG je totiž v porovnaní s plynom vyťaženým v Európe a blízkom okolí globálne obchodovanou komoditou, ktorej cena sa môže prudko zmeniť práve pod vplyvom udalostí, aké momentálne sledujeme na blízkom východe. LNG totiž podľa plynárov nie je prebytková komodita, ale skôr naopak, je jej nedostatok. V minulosti, keď do Európy prúdili veľké objemy z ruského zdroja, mali takéto udalosti na cenu zemného plynu v Európe len minimálny vplyv.
Jedným z rizík pred zimnou sezónou 2026/2027 je podľa SPP dostatočné naplnenie európskych zásobníkov. V súčasnosti je totiž stav v zásobníkoch v Európe nižší ako v rovnakom období v predchádzajúcich rokoch z dôvodu nižšieho objemu dostupných zdrojov zemného plynu a chladnejšej zimy.
V dôsledku aktuálnych globálnych udalostí sú ceny zemného plynu s dodávkou v letnom období vyššie ako s dodávkou v zime. „Ak bude táto negatívna obchodná situácia pretrvávať počas letných mesiacov, keď sa plyn do zásobníka vtláča, môže Európa ďalšiu zimu čeliť extrémne nízkej naplnenosti plynových zásobníkov, pretože budú absentovať základné ekonomické dôvody na jeho uskladnenie,“ upozornil SPP.
