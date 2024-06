SPP nehrozí exekúcia plynu, bezpečnosť dodávok sa tak posilňuje

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) nehrozí prípadná exekúcia tretej strany, ktorá by na území Európy vyhrala súdny spor so spoločnosťou tretej krajiny a chcela by si uplatniť odškodnenie na úkor SPP. V stredu o tom informoval hovorca firmy Ondrej Šebesta. Práve tohto scenára sa podľa dostupných informácii obáva rakúska spoločnosť OMV.



Šebesta pripomenul, že Národná rada (NR) SR túto oblasť nedávno upravila prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Právnu normu už podpísal aj prezident SR Peter Pellegrini.



"Podľa schválenej úpravy nebude možné exekučne postihnúť plyn v prepravnej či distribučnej sieti, ani pohľadávky tretej osoby z osobitne významnej zmluvy o dodávke zemného plynu, ktorou táto osoba dodáva zemný plyn pre dodávateľa poslednej inštancie v predpokladanom ročnom množstve, ktoré prevyšuje 50 % celkovej spotreby zemného plynu v Slovenskej republike v danom kalendárnom roku. Týmto opatrením sa výrazne zvyšuje bezpečnosť dodávok plynu pre zákazníkov SPP," zdôraznil Šebesta.



Plynárenská spoločnosť podľa neho garantuje aj naďalej najvyššiu mieru bezpečnosti dodávok pre svojich zákazníkov. Hovorca avizoval, že aj v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie SPP dodá plyn svojim odberateľom od domácností až po veľkých priemyselných zákazníkov bez akéhokoľvek obmedzenia.



"Dodávky plynu pre SPP od hlavného dodávateľa sa uskutočňujú v súlade s kontraktom. Spoločnosť má už tiež dva roky, mimo ruského zdroja, zabezpečené diverzifikované portfólio ďalších piatich veľkých medzinárodných energetických dodávateľov plynu ako BP, Exxon Mobil, Shell, RWE alebo ENI," priblížil Šebesta. Zároveň zdôraznil, že po teplej zime majú už teraz podzemné zásobníky plynu na Slovensku naplnenú kapacitu na približne 75 %.