SPP od 12. mája opätovne otvorí všetky svoje zákaznícke centrá

Bratislava 11. mája (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s. na základe vyhodnotenia súčasnej situácie a za prijatia dôkladných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti zákazníkov i zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje od utorka (12. 5.) k znovuotvoreniu všetkých 19 zákazníckych centier na Slovensku. Informoval o tom Ondrej Šebesta, hovorca SPP.



Upozornil, že vstup do každého zákazníckeho centra bude možný len s rúškom na tvári a zároveň bude zo strany zamestnancov SPP regulovaný v zmysle dodržiavania maximálneho možného počtu zákazníkov na m2. Pohyb v rámci jednotlivých zákazníckych centier SPP zároveň uľahčia aj prehľadne vyznačené povinné rozostupy.



V súvislosti s nevyhnutnosťou dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia sa podľa Šebestu upravuje otváracia doba zákazníckych centier, a to od 8.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 16.00 h. V čase obedňajších prestávok počas týždňa a následne počas nedieľ sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov. Zákazníkom budú k dispozícii jednorazové písacie potreby. Zároveň ostanú dočasne zatvorené detské kútiky.



Rovnako v súlade s odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva SR sa budú podľa Šebestu v čase od 9.00 h do 11.00 h vybavovať prednostne osoby staršie ako 65 rokov. Zamestnanci zákazníckych centier budú pracovať v záložných tímoch, s možnosťou rýchlej výmeny.



Dodal, že SPP sa napriek zložitej situácii v uplynulých týždňoch darilo spoľahlivo zabezpečovať dodávky energií a poskytovať svoje služby prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie. Tieto možnosti ostávajú pre zákazníkov SPP aj naďalej k dispozícii.