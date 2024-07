V Bratislave otvorili dve nové nabíjacie stanice pre elektromobily

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily. Najnovšie pribudli dve nové nabíjacie stanice v jeho areáli v Bratislave na Mlynských nivách 44/a. Majú výkon 22 kilowattov (kW) a postupne budú slúžiť nielen zamestnancom a zákazníkom SPP, ale aj širokej verejnosti. Nové nabíjacie stanice vznikli vďaka spolupráci najväčšieho dodávateľa energií SPP a spoločnosti ABB. Informoval o tom Ondrej Šebesta, hovorca SPP.



"Spustenie ďalších nabíjacích staníc do prevádzky potvrdzuje náš zámer vnímania značky SPP ako nového hráča v oblasti verejného nabíjania elektromobilov. V súčasnosti sa sústreďujeme najmä na rozvoj internej infraštruktúry nabíjania pre náš vozový park, ktorá zároveň bude slúžiť nielen pre našich zákazníkov, ale aj širokú verejnosť," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.



Šebesta 16. mája informoval, že SPP otvoril dve nabíjacie stanice pre elektromobily s troma nabíjacími bodmi vo svojom areáli na Moldavskej ceste v Košiciach. Využívať ich môže aj verejnosť.



Rozširovanie možností využívania elektrickej energie ako alternatívy v doprave, ktorá neprodukuje takmer žiadne emisie a hluk v porovnaní s konvenčnými palivami, patrí podľa Šebestu k novým prioritám SPP. Spoločnosť pokračuje v ďalšej fáze výstavby 33 nabíjacích staníc s najmenej dvoma nabíjacími bodmi vo svojich areáloch po celom Slovensku. To znamená, že do roku 2025 vznikne na Slovensku vďaka SPP najmenej 66 nových miest na nabíjanie elektrovozidiel.