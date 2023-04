SPP otvoril v Prešove ďalšiu LNG čerpaciu stanicu

Prešov 27. apríla (TASR) - V poradí druhú čerpaciu stanicu na Slovensku na skvapalnený zemný plyn LNG vo štvrtok otvoril Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v Prešove. Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica na Strojníckej ulici tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť vďaka jej polohe priame napojenie na diaľnicu D1.



Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci SR. Prvú čerpaciu stanicu SPP otvoril v januári v Trnave a ďalšiu otvorí ešte v tomto roku na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).



Prevádzku čerpacích staníc zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s. r. o.



"Na túto stanicu môžu chodiť zákazníci, ktorí tankujú palivo na skvapalnený zemný plyn. To sú väčšinou dopravcovia s ťažkými vozidlami s ťažkými ťahačmi a zároveň ponúkame aj palivo CNG, čo je stlačený zemný plyn pre osobné vozidlá, dodávkové vozidlá, autobusy, smetiarske vozidlá. Pri 100 kilogramoch paliva prejde vozidlo asi 450 kilogramov, keď natankuje plnú nádrž, prejde 1500 až 1700 kilometrov. Záleží to aj od konfigurácie vozidla," uviedol konateľ SPP CNG Peter Mozolák.



"V nákladnej doprave určite je záujem o tieto typy technológií, najmä pribúdajúcim tlakom na emisné normy Európskej komisie. My to vnímame už päť, šesť rokov, keď sme sa začali zaoberať prvýkrát technológiou LNG v nákladnej doprave. Dovtedy sme ako výrobca používali technológiu CNG v autobusoch, takže pre nás je to niečo, čo je tu naozaj dlhé roky, a len to pretvárame a dotvárame na nové európske normy," povedal zástupca talianskeho výrobcu nákladných vozidiel Matej Farbula.



"Otvorením ďalšej vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG v Prešove pokračujeme v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 23," doplnil špecialista komunikácie SPP Leopold Böttcher.



Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí podľa jeho slov dlhodobo k prioritám SPP. V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu SPP tiež pripravuje.