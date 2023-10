SPP plánuje v okolí Galanty vybudovať veterný park s výkonom do 33 MW

Bratislava 17. augusta (TASR) - Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pripravuje výstavbu veterného parku v katastri Galanty a Gáňa, ktorý ráta s výstavbou piatich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 33 megawattov (MW). Odhadovaný investičný náklad je približne 56 miliónov eur, uvádza sa v projekte predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Park má byť pripojený do elektrizačnej sústavy SR, pričom začiatok jeho výstavby je určený na rok 2026. Súčasťou veterného parku budú aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v celkovej dĺžke 3,6 km. Predpokladaný začiatok prevádzky parku je v roku 2027.



"Optimálne riešenie predpokladá pripojenie do distribučnej siete Západoslovenská distribučná na napäťovej úrovni 110 kilovoltov (kV) prostredníctvom miestnej rozvodne, ktorá by bola vybudovaná na pozemkoch v záujmovom území, cez ktoré prechádza aj 110 kV vedenie Kajal-Sereď," priblížila SPP v návrhu.



SR si vytýčila záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zdroje na báze vetra majú v stratégii na dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne (INEKP) sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030. "SPP ako 100 % štátom vlastnená spoločnosť je zaviazaná aktívne prispieť k plneniu stanovených cieľov," poznamenala SPP.



V Galantskom okrese, v obciach Dolné a Horné Saliby, chce veterné parky postaviť aj spoločnosť VE Telek. Náklady na výstavbu veterného parku Telek v Dolných Salibách s dvomi veternými elektrárňami odhaduje investor na 18 miliónov eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2026, ukončená by mala byť v treťom štvrťroku 2026.



Výstavba veterného parku Sziget vo Veľkých Salibách by sa mala začať v 1. štvrťroku 2026 a ukončená by mala byť v 3. štvrťroku 2026. Orientačné investičné náklady sú vyčíslené na 65 miliónov eur. Vyrobená energia má byť dodávaná do elektrizačnej sústavy SR.