Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Ekonomika

SPP podal dovolanie vo veci Duckého zmeniek

.
Ján Ducký Foto: TASR

Keďže dovolanie má v tomto prípade automaticky odkladný účinok, cyperská schránková spoločnosť nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou, uviedol v utorok hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podal v sobotu (24. 1.) dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veci tzv. Duckého zmeniek. Keďže dovolanie má v tomto prípade automaticky odkladný účinok, cyperská schránková spoločnosť nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou, uviedol v utorok hovorca SPP Ondrej Šebesta.

„Majetok SPP a teda aj Slovenskej republiky nie je ohrozený. Ide o reakciu spoločnosti na škandalózne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2026 vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP,“ uviedol Šebesta. SPP podľa neho bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi a ďalšie kroky spoločnosti v tejto veci budú pokračovať.

SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že všetky tzv. Duckého zmenky boli vydané podvodne a v rozpore so zákonom a všetky sú neplatné bez výnimky. „Zatiaľ nebola naša spoločnosť zaviazaná uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP,“ dodali plynári.

Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek 12. januára. Plynárenský podnik tak má zmenky preplatiť cyperskej spoločnosti Stroden Management Limited.

Najvyšší súd rozhodol, že ponechá v platnosti zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Bratislave zo 17. mája 1999 v celom rozsahu, pričom Stroden má voči SPP v plnom rozsahu nárok na náhradu trov konania. Ide o 350 miliónov českých korún (14,41 milióna eur) plus príslušenstvo.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku