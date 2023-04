SPP podpísal memorandá s kľúčovými spoločnosťami talianskej energetiky

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podpísal vo štvrtok nezáväzné memorandá o porozumení s najväčšími talianskymi energetickými spoločnosťami Eni, Snam a Enel. Dokumenty podľa firmy vytvárajú predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by jej mohli poskytnúť prístup k regazifikačným kapacitám v termináloch na skvapalnený zemný plyn (LNG) na talianskom pobreží.



"Taliansko a energetické spoločnosti, s ktorými sme podpísali memorandá o porozumení, sa môžu stať našimi strategickými partnermi. Práve prostredníctvom talianskych LNG terminálov na Slovensko prichádzali jedny z prvých diverzifikovaných dodávok zemného plynu. Užšie nadviazanie spolupráce je preto pre nás prirodzeným krokom," zhodnotil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla.



"V Európe sa v súčasnosti intenzívne rieši budovanie nových LNG terminálov, skvapalňovacích zariadení, ale aj zvyšovanie prepravných kapacít. Pre nás je dôležité, aby sme pre Slovensko zabezpečili prístup k LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám najneskôr do roku 2026, čím budeme môcť nakupovať priamo LNG," doplnil podpredseda predstavenstva SPP Marián Široký.



Memorandá potvrdzujú záujem zúčastnených spoločností na vyhodnotení potenciálneho zapojenia sa do prepravy zemného plynu z Talianska na Slovensko, na poskytnutí možností získať prístup ku skladovacím kapacitám v Taliansku, či na prehĺbení obchodnej spolupráce. SPP v spomenutých oblastiach zvažuje tiež všetky možnosti poskytnutia pomoci Ukrajine.



Memorandum o porozumení už SPP podpísal so spoločnosťou GAZ-SYSTEM, ktorá je prevádzkovateľom hlavných poľských plynovodov, LNG terminálu Świnoujście a nového LNG terminálu Gdansk, ktorý je vo fáze projektovej prípravy. Firma pripravuje aj rokovania o spolupráci na prístupe k LNG terminálom a prepravným kapacitám na Slovensko s ďalšími spoločnosťami v Nemecku. SPP súbežne vedie rokovania s producentami LNG z USA, Kataru, Ázie či Afriky.