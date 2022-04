SPP pokračuje v nákupe LNG, prvýkrát aj pre trh v Českej republike

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v posilňovaní bezpečnosti dodávok plynu na Slovensku prostredníctvom nákupu skvapalneného zemného plynu (LNG). Do terminálu na chorvátskom ostrove Krk pripláva 1. mája ďalší LNG tanker z amerického terminálu Corpus Christi s objemom 93 miliónov m3 plynu. Informoval o tom v piatok hovorca SPP Ondrej Šebesta.



"Časť z nakúpeného objemu LNG, približne 5 miliónov m3, SPP poskytne svojej dcérskej spoločnosti SPP CZ, a.s., ktorá je dodávateľom energií v Českej republike. Pôjde tak o vôbec prvú fyzickú dodávku LNG pre český trh, ktorú zabezpečí práve SPP," doplnil Šebesta.



Zabezpečenie plynulých dodávok energií pre všetkých zákazníkov, od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti, je podľa neho pre firmu absolútnou prioritou. "Experti SPP veľmi podrobne sledujú vývoj situácie a analyzujú všetky dostupné obchodné možnosti a nástroje na zaistenie plynulých dodávok plynu pre zákazníkov, a to tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska," priblížil hovorca.



Dodávky plynu v zmysle nákupného kontraktu sa podľa neho ku dnešnému dňu uskutočňujú v štandardnom režime a bez obmedzení. Okrem toho má SPP na území Slovenska k dispozícii zásoby plynu v zásobníkoch, ktorých aktuálna výška je adekvátna ročnému obdobiu. Navyše už začal vtláčať do zásobníkov plyn na ďalšiu zimnú sezónu. V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má firma v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu, vrátane LNG, pokračoval Šebesta.



"Pokiaľ ide o skvapalnený zemný plyn dovážaný do Európy, tento je cenovo konkurencieschopný s inými zdrojmi prepravovanými plynovodmi. LNG je po regasifikácii priamo využiteľný pre domácnosti aj priemysel, úplne rovnako ako "klasický" zemný plyn, pričom jediný rozdiel spočíva v tom, že nie je dopravovaný na veľké vzdialenosti plynovodmi, ale loďami v skvapalnenom stave," dodal hovorca SPP.