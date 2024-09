Horný Smokovec 27. septembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v rokovaniach o predĺžení tranzitu plynu cez Ukrajinu po tom, ako koncom roka vyprší zmluva medzi Kyjevom a ruskou spoločnosťou Gazprom, uviedol vo štvrtok (26. 9.) generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina oznámila, že nechce obnoviť dohodu o tranzite plynu. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si zabezpečili výnimku zo zákazu Európskej únie (EÚ) na dovoz plynu z Ruska a má záujem na pokračovaní tranzitu.



"Keď zvážim všetky riziká, som presvedčený, že tranzit by mal byť a musí byť zachovaný, aby sa predišlo umelým nákladom v strednej Európe," povedal Ferencz na okraj plynárenskej konferencie v Hornom Smokovci. "Mám pocit, že veci sa nejako urovnajú. Aj v roku 2019 bolo predĺženie tranzitu podpísané v decembri," dodal.



Ferenz, ktorý sa nedávno vrátil z návštevy hlavného mesta Azerbajdžanu Baku, potvrdil, že jednou z možností je potenciálne zapojenie azerbajdžanskej spoločnosti SOCAR, ktorá by mohla prepravovať ruský plyn cez ukrajinské územie bez toho, aby musel Kyjev rokovať s Gazpromom. Najjednoduchším spôsobom zapojenia spoločnosti SOCAR by bolo, keby na ukrajinsko-slovenskej hranici odovzdávala plyn späť Gazpromu, čo by ruskej spoločnosti umožnilo pokračovať v poskytovaní služieb svojim európskym zákazníkom, uviedol šéf SPP, pričom zdôraznil, že zatiaľ nie je nič dohodnuté. Napriek tomu, že Kyjev tento scenár odmieta, pokračujú aj diskusie o zachovaní status quo, povedal Ferencz.