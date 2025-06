SPP predĺžil memorandum o porozumení s talianskou spoločnosťou Snam

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) predĺžil memorandum o porozumení s poprednou talianskou spoločnosťou v oblasti plynárenskej infraštruktúry Snam. Tento dokument, ktorý bol podpísaný v roku 2023, prispeje k pokračovaniu hľadania príležitostí, ktoré by SPP mohli poskytnúť možnosť k prístupu k dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG), k regazifikačným kapacitám v LNG termináloch, k skladovacím kapacitám v Taliansku a k potenciálnemu zapojeniu sa do prepravy zemného plynu z Talianska na Slovensko. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.



„Na alternatívnych prepravných trasách plynu na Slovensko, ktoré aktívne využívame, teda z Nemecka cez Rakúsko a Českú republiku, stále existujú významné technické obmedzenia. Tie doteraz neboli vyriešené a bránia dostatočnému zásobovaniu plynom súbežne pre viaceré krajiny strednej Európy. Pokračujeme preto v spolupráci s naším talianskym partnerom v príprave ďalších možností na prepravu plynu na Slovensko z juhu, ktorú sme už v minulosti viackrát využili. Naďalej však platí, že akákoľvek alternatívna trasa na dodávku plynu na Slovensko je vzhľadom na tranzitné poplatky výrazne drahšia ako preprava plynu cez Ukrajinu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.



SPP garantuje podľa Šebestu svojim zákazníkom plynulé a bezpečné dodávky zemného plynu. Popri alternatívnych prepravných trasách sú jedným z pilierov bezpečnosti dodávok od SPP aj obchodné kontrakty uzavreté s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi plynu BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE. Tieto zmluvy sú flexibilné a SPP vie navýšiť nielen požadované množstvo plynu, ale aj dĺžku platnosti týchto zmlúv.



„V súčasnosti je zároveň v plnom prúde aj napĺňanie našej kapacity v podzemných zásobníkoch plynu na ďalšiu vykurovaciu sezónu 2025/2026. Do konca októbra ju budeme mať naplnenú na 100 %. Na vtláčanie zemného plynu do zásobníka v súčasnosti využívame okrem dodávok cez Maďarsko aj dodávky od našich obchodných partnerov cez Rakúsko alebo Českú republiku, či už fyzicky alebo prostredníctvom swapových operácií,“ uzavrel Ferencz.