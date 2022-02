SPP prvýkrát nakúpil LNG, dodávky plynu sú bez obmedzení

Bratislava 25. februára (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s. prvýkrát nakúpil skvapalnený zemný plyn (LNG), dodávky plynu sú bez obmedzení. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.



Uviedol, že k piatku sa dodávky plynu uskutočňujú plne v súlade s dennými objednanými množstvami a bez akýchkoľvek obmedzení. Dodávky plynu v dohodnutom objeme má podľa neho SPP potvrdené aj na ďalšie obdobie. Dodávky plynu svojim zákazníkom tak SPP realizuje za úplne štandardných podmienok.



Zdôraznil, že zabezpečenie plynulých dodávok energií je pre SPP absolútnou prioritou a aktuálnej situácii venuje všetku svoju pozornosť. Experti SPP veľmi podrobne sledujú vývoj situácie a analyzujú všetky dostupné obchodné možnosti a nástroje na zaistenie plynulých dodávok plynu pre zákazníkov, a to tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska.



Doplnil, že okrem kontraktov na nákup plynu, ktorých plnenie sa v súčasnosti uskutočňuje v štandardnom režime, má SPP k dispozícii aj zásoby plynu v zásobníkoch na území Slovenska. Ich aktuálna výška je adekvátna ročnému obdobiu na konci februára. V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má SPP už v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu.



Dodal, že SPP s cieľom diverzifikácie zdrojov prvýkrát uzavrel zmluvu na nákup LNG v objeme 80 miliónov m3. LNG tanker podľa neho dorazí do LNG terminálu na chorvátskom ostrove Krk. SPP bude mať vzhľadom na obchodné opatrenia LNG k dispozícii už od 1. marca. Táto dodávka je podľa Šebestu ďalším z opatrení zo strany SPP na posilnenie bezpečnosti dodávok plynu.