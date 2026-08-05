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SPP splní požiadavku rezortu na uskladnenie 13 TWh zemného plynu
Celková ročná spotreba plynu na Slovensku sa pohybuje okolo 50 TWh a SPP pokrýva okolo 60 % koncových odberateľov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. augusta (TASR) - Najväčší dodávateľ plynu, štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), splní v najbližších dňoch požiadavku Ministerstva hospodárstva (MH) SR, podľa ktorej má do začiatku septembra zabezpečiť uskladnenie 13 terawatthodín (TWh) zemného plynu. V stredu o tom informoval SPP.
„Na začiatku zimnej sezóny 2026/2027 bude mať SPP, v súlade s rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR, v zásobníku uskladnených 17,5 TWh plynu, teda 100 percent množstva stanoveného rozhodnutím,“ uviedol SPP. Podľa spoločnosti ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníkoch na zimnú sezónu osem TWh plynu.
Celková ročná spotreba plynu na Slovensku sa pohybuje okolo 50 TWh a SPP pokrýva okolo 60 % koncových odberateľov. Tým podľa výročnej správy dodal v roku 2025 približne 30 TWh plynu.
„Bezpečnosť dodávok zemného plynu patrí medzi naše hlavné priority. Vďaka diverzifikovanému portfóliu dodávok od veľkých medzinárodných spoločností priebežne zabezpečujeme dodávky plynu pre našich zákazníkov aj napĺňanie podzemných zásobníkov. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, aj naďalej garantujeme spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu,“ uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
SPP však zdôraznil, že situácia na európskom trhu zostáva naďalej náročná. Počas letnej vtlačnej sezóny pretrvávajú minimálne cenové rozdiely medzi letnými a zimnými cenami zemného plynu. Takzvaný negatívny spread, keď sú ceny plynu v lete vyššie ako ceny plynu v zime, znamená, že pre mnohých obchodníkov nie je ekonomicky výhodné plyn do zásobníkov vtláčať, čo môže viesť k nižšej naplnenosti zásobníkov v niektorých európskych krajinách pred zimou 2026/2027.
Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Rezort pripomenul, že európsky trh so zemným plynom naďalej ovplyvňujú geopolitické napätie na Blízkom východe, vývoj na trhu s LNG a extrémne horúčavy zvyšujúce spotrebu energií.
„Dnešný stav je výsledkom rozhodnutí prijatých s predstihom. Kým vývoj na medzinárodných trhoch nedokáže ovplyvniť žiadna krajina, pripravenosť Slovenska na zimu je výsledkom konkrétnych krokov ministerstva hospodárstva v spolupráci so spoločnosťou SPP,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Spoločnosť SPP podľa MH priebežne plní míľniky stanovené všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Opatrenia zároveň presahujú požiadavky európskej legislatívy a zohľadňujú význam zemného plynu pre vykurovanie domácností aj fungovanie priemyslu.
Slovensko má aktuálne naplnenosť zásobníkov plynu na 44,5 %. Priemer Európskej únie (EÚ) je na hodnote 57,7 %. V zásobníkoch plynu má Slovensko v súčasnosti uskladnených 16,3 terawatthodín, zatiaľ čo zásoby plynu EÚ sú 651,7 terawatthodín. Slovenské zásobníky využívajú okrem domácich dodávateľov aj zahraniční obchodníci so zemným plynom.
„Pri porovnávaní úrovne naplnenosti zásobníkov je potrebné zohľadniť aj ich celkovú skladovaciu kapacitu. Slovensko totiž patrí medzi krajiny s jednou z najväčších skladovacích kapacít zemného plynu v pomere k svojej spotrebe v Európe, preto samotné percento naplnenosti nemožno posudzovať izolovane,“ pripomenul rezort hospodárstva. Už pri súčasnej úrovni naplnenosti predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne tretinu ročnej spotreby krajiny.
„Na začiatku zimnej sezóny 2026/2027 bude mať SPP, v súlade s rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR, v zásobníku uskladnených 17,5 TWh plynu, teda 100 percent množstva stanoveného rozhodnutím,“ uviedol SPP. Podľa spoločnosti ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníkoch na zimnú sezónu osem TWh plynu.
Celková ročná spotreba plynu na Slovensku sa pohybuje okolo 50 TWh a SPP pokrýva okolo 60 % koncových odberateľov. Tým podľa výročnej správy dodal v roku 2025 približne 30 TWh plynu.
„Bezpečnosť dodávok zemného plynu patrí medzi naše hlavné priority. Vďaka diverzifikovanému portfóliu dodávok od veľkých medzinárodných spoločností priebežne zabezpečujeme dodávky plynu pre našich zákazníkov aj napĺňanie podzemných zásobníkov. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, aj naďalej garantujeme spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu,“ uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
SPP však zdôraznil, že situácia na európskom trhu zostáva naďalej náročná. Počas letnej vtlačnej sezóny pretrvávajú minimálne cenové rozdiely medzi letnými a zimnými cenami zemného plynu. Takzvaný negatívny spread, keď sú ceny plynu v lete vyššie ako ceny plynu v zime, znamená, že pre mnohých obchodníkov nie je ekonomicky výhodné plyn do zásobníkov vtláčať, čo môže viesť k nižšej naplnenosti zásobníkov v niektorých európskych krajinách pred zimou 2026/2027.
Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Rezort pripomenul, že európsky trh so zemným plynom naďalej ovplyvňujú geopolitické napätie na Blízkom východe, vývoj na trhu s LNG a extrémne horúčavy zvyšujúce spotrebu energií.
„Dnešný stav je výsledkom rozhodnutí prijatých s predstihom. Kým vývoj na medzinárodných trhoch nedokáže ovplyvniť žiadna krajina, pripravenosť Slovenska na zimu je výsledkom konkrétnych krokov ministerstva hospodárstva v spolupráci so spoločnosťou SPP,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Spoločnosť SPP podľa MH priebežne plní míľniky stanovené všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Opatrenia zároveň presahujú požiadavky európskej legislatívy a zohľadňujú význam zemného plynu pre vykurovanie domácností aj fungovanie priemyslu.
Slovensko má aktuálne naplnenosť zásobníkov plynu na 44,5 %. Priemer Európskej únie (EÚ) je na hodnote 57,7 %. V zásobníkoch plynu má Slovensko v súčasnosti uskladnených 16,3 terawatthodín, zatiaľ čo zásoby plynu EÚ sú 651,7 terawatthodín. Slovenské zásobníky využívajú okrem domácich dodávateľov aj zahraniční obchodníci so zemným plynom.
„Pri porovnávaní úrovne naplnenosti zásobníkov je potrebné zohľadniť aj ich celkovú skladovaciu kapacitu. Slovensko totiž patrí medzi krajiny s jednou z najväčších skladovacích kapacít zemného plynu v pomere k svojej spotrebe v Európe, preto samotné percento naplnenosti nemožno posudzovať izolovane,“ pripomenul rezort hospodárstva. Už pri súčasnej úrovni naplnenosti predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne tretinu ročnej spotreby krajiny.