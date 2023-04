SPP: Územné plány sú najväčšia prekážka pri budovaní veterných parkov

Bratislava 18. apríla (TASR) - Veterná energia má zohrávať kľúčovú úlohu v európskych plánoch na odstrihnutie sa od ruských palív, no Slovensko ju takmer nevyužíva. Príčinou okrem slabej motivácie zo strany štátu sú aj dlhé povoľovacie procesy v prípade zmien územných plánov, ktoré predstavujú prekážku v budovaní veterných parkov. V utorok o tom informovali zástupcovia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy (GR CLIMA) na diskusii Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s veternou energiou na Slovensku, organizovanou portálom Euractiv v spolupráci s SPP.



"Chýba legislatívny rámec, ktorý by umožňoval veľmi rýchly progres v oblasti budovania veterných parkov. To sú tie go-to zóny, ktoré nám chýbajú a poznáme ich z iných krajín. Som veľmi rád, že sa na tom pracuje a je už na tom aj medzirezortná spolupráca," uviedol Rastislav Nemec, riaditeľ divízie rozvoja podnikania v SPP. Dodal, že územné plány sú jednou z tých prekážok v dnešnej dobe, ktoré developerom, ako aj SPP bránia v budovaní veterných parkov ďalej pokračovať.



Elena Višnar Malinovská, vedúca oddelenia pre adaptáciu aodolnosť Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy pri Európskej komisii, uviedla, že rýchlejšiemu rozvoju zelenej energie chce Európska komisia pomôcť zmapovaním vhodných oblastí na využívanie obnoviteľných zdrojov alebo takzvaných go-to zón. V týchto lokalitách by krajiny podľa CLIMA mali k novým projektom pristupovať ako k nadradenému verejnému záujmu, čo okrem iného znamená rýchlejšie povoľovacie procesy.



Vyzdvihla zmeny povolávacích konaní, ktoré umožnili zjednodušiť dovolávací proces pri motivácii inštalovať si menšiu veternú elektráreň či solárny panel. Tieto lehoty podľa nej dosahovali až deväť rokov. "Predstavte si, že ste navrhovateľom nejakého projektu, alokujete dané prostriedky a musíte čakať na administratívu, kým vám do deviatich rokov vydá povolenie," uviedla.



Nemec ku koncu diskusie uviedol, že vietor je zelený obnoviteľný zdroj energie. Ako Slovensko podľa neho máme obrovský deficit a strácame oproti okolitým krajinám desiatky rokov, potrebujeme zrýchliť všetky aktivity na prípravu legislatívy na rýchlejšiu aplikáciu veternej energie.



"Veterná energia nám šetrí obrovské množstvo emisií oxidu uhličitého. Má vplyv na našu hospodársku a ekonomickú vyspelosť a to, ako sa bude Slovensko v budúcnosti mať. Mnohí investori neakceptujú energiu z jadra, čiže je potrebné, aby sme v tom energetickom mixe mali čo najviac veternej energie na území Slovenska, na čo potrebujeme vytvoriť legislatívne podmienky. Investori a developeri sú pripravení takéto parky stavať," uzatvoril Nemec.