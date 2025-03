SPP vlani dosiahol čistý zisk 279 miliónov eur

Bratislava 31. marca (TASR) - Po desaťnásobnom raste zisku v roku 2023 sa Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) vlani podarilo hospodársky výsledok udržať na približne rovnakej úrovni. Firma v roku 2024 dosiahla čistý zisk 279 miliónov eur, čo je medziročný pokles o 11 miliónov eur alebo o necelé 4 %. V pondelok o tom informoval SPP.



„Podstatný vplyv na náš pozitívny hospodársky výsledok mali najmä opatrenia realizované v oblasti optimalizácie zdrojovania, čo spolu s optimálnym riadením hedgingových stratégií pri zachovaní konzervatívnej rizikovej politiky spôsobilo zníženie nákladov na nákup zemného plynu tak, že tieto nielen kompenzovali náklady na skladovanie a prepravu plynu, ale priniesli udržateľný pozitívny hospodársky výsledok,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vojtech Ferencz.



Celkové výnosy spoločnosti poklesli na 3,1 miliardy eur, čo SPP vysvetlil medziročným poklesom cien elektriny a zemného plynu. Ceny za dodávku plynu a elektriny pre zraniteľných odberateľov boli upravené mimoriadnymi opatreniami vo forme zastropovania cien prostredníctvom krízovej regulácie alebo povinnosťami vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ).



„S týmito opatreniami súvisiace kompenzácie za zemný plyn taktiež ovplyvnili výšku výnosov v roku 2024. Medziročne boli kompenzácie za zemný plyn pre domácnosti výrazne nižšie, čo súviselo najmä so spomínaným poklesom cien zemného plynu,“ uviedla spoločnosť. Najväčšiu časť prevádzkových nákladov tvorili najmä náklady na nákup zemného plynu a náklady na skladovanie zemného plynu, a to v súvislosti s diverzifikáciou zdrojovania a maximalizáciou zásob plynu realizovaných v záujme zaistenia bezpečnosti dodávok plynu. Podobne ako výnosy aj výšku nákladov ovplyvnili najmä nižšie ceny elektriny a zemného plynu na komoditných trhoch.



SPP podľa Ferencza dokazuje, že úspešne pokračuje v transformácii na energetického hráča schopného udržateľne obstáť v konkurenčnom boji na slovenskom a európskom trhu a zároveň plniť strategické energetické úlohy štátu. SPP sa na príjmoch do štátneho rozpočtu Slovenska podieľa okrem dividendy vo výške 290 miliónov eur aj formou daní a odvodov, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a DPH.



V roku 2024 odviedol SPP do štátneho rozpočtu vo forme daní a odvodov celkovú sumu 431,7 milióna eur, čo spolu s dividendami v celkovej výške 721,7 mil. eur predstavovalo podiel 2,95 % na príjmoch štátneho rozpočtu.



Štátny SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. Pôsobí aj v Českej republike a svoje obchodné aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií.