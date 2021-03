SPP vlani preklopil prevádzkový hospodársky výsledok do zisku

Bratislava 19. marca (TASR) – Štátna akciová spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vlani dosiahla prevádzkový hospodársky výsledok 6,6 milióna eur. V predchádzajúcom období roka 2019 pritom skončila v strate 104 miliónov eur. Zmenu firma dosiahla uplatňovaním zodpovednej konzervatívnej politiky a tiež šetrením nákladov, povedal v piatok na tlačovej konferencii predseda predstavenstva SPP Milan Urban.



"Podarila sa nám celkom dramatická zmena. SPP dosahoval v posledných rokoch z organickej činnosti, čiže z obchodovania s plynom, permanentnú stratu. Teraz môžem oznámiť, že rok 2020 SPP skončil s prevádzkovým hospodárskym výsledkom kladným," povedal Urban, podľa ktorého je to dôkaz, že štátom spravovaný majetok môže prinášať aj ekonomický úžitok.



Zmena prišla podľa šéfa predstavenstva SPP aj ako dôsledok zmeny v trende trhového postavenia podniku, keď sa podarilo zvrátiť postupný pokles počtu odberateľov. V oblasti plynárenstva v súčasnosti trhový podiel SPP dosahuje 58 %. Urban podotkol, že SPP je vystavený trhovému tlaku viac ako 20 alternatívnych dodávateľov plynu. Firma má okrem predaja plynu aj trhový podiel šesť percent na dodávkach elektrickej energie. "SPP sa mení. Mení sa z tradičného dodávateľa plynu na dodávateľa energetických komodít," zdôraznil Urban.



Slovenský plynárenský priemysel má v súčasnosti 1,1 milióna odberných miest, no veľká časť odberov plynu podlieha cenovej regulácii. V minulosti bývalé vedenia SPP neaplikovali výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, čo podľa Urbana znížilo výnos firmy o 20 miliónov eur. Zdôraznil však, že spoločnosť do budúcnosti nemá za ciel maximalizovať zisky z obchodnej činnosti, pretože ide o štátnu firmu. Najlepším ziskom sú podľa šéfa predstavenstva SPP spokojní zákazníci, no podnikanie musí dávať zmysel a podnik musí generovať prostriedky, ktoré budú vyžadovať budúce investície.