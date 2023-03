SPP: Za krádež plynu zaplatíte oveľa viac než za jeho bežnú dodávku

Bratislava 25. marca (TASR) - Za neoprávnený odber zemného plynu zaplatia odberatelia podstatne vyššiu sumu ako za jeho bežnú dodávku. Jeho cena je totiž vyrátaná z podstatne vyššej, štátom nedotovanej ceny. Upozornil na to manažér externej komunikácie SPP - distribúcia Milan Vanga.



"Čo sa týka zemného plynu, je dôležité rozlišovať jeho prepravcu, distribútora a dodávateľov. Distribučná spoločnosť nakupuje plyn na spotových trhoch na krytie technických a prevádzkových strát a na vyvažovanie plynárenskej siete. Tento plyn je majetkom distribučnej spoločnosti a jeho cena nie je zo strany štátu voči koncovým odberateľom plynu nijako dotovaná. Pri zistení neoprávneného odberu plynu je jeho hodnota vypočítavaná z ceny distribútora, nie dodávateľa, ktorá je dotovaná štátom," informoval Vanga.



Odberateľ plynu je v zmysle zákona o energetike povinný nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu. "Pri zistení zásahu do meradla spotreby za účelom ovplyvňovania hodnoty skutočnej spotreby plynu odberateľ čelí v zmysle trestného zákona trestnému oznámeniu. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody páchateľovi hrozí trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov," dodal Vanga.



SPP-D upozornil, že odberateľ, ktorý umožní neoprávnený zásah do svojho meradla, v prípade podozrenia zo spolupáchateľstva môže tiež čeliť trestnému oznámeniu a distribučnej spoločnosti musí nahradiť hodnotu ukradnutého plynu v cene, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako štátom dotovaná cena plynu, ktorú štandardne platí svojmu dodávateľovi.