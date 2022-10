SPPK: 50 mil. eur pomôže stabilizovať situáciu v živočíšnej výrobe

Bratislava 3. októbra (TASR) - Suma 50 miliónov eur pomôže stabilizovať kritickú situáciu v živočíšnej výrobe na Slovensku. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), v reakcii na vyjadrenia agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) o rozdelení štátnej podpory schválenej na sanáciu následkov tohtoročného sucha.



SPPK musí podľa nej jednoznačne privítať, že vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR rozhodli o odškodnení po tohtoročnom extrémnom suchu v sume 50 miliónov eur. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku rovnako hodnotí pozitívne i fakt, že bola prisľúbená aj ďalšia pomoc potravinárskemu priemyslu vo výške ďalších 10 miliónov eur a 15 miliónov eur pôjde pre špeciálnu rastlinnú výrobu.



"Ide o historicky najvyššiu sumu pri odškodnení poľnohospodárov po extrémnych následkoch počasia – v tomto prípade sucha. Z nášho pohľadu práve chovateľov hospodárskych zvierat v tomto roku najviac zasiahli dôsledky klimatických zmien. Schválené finančné prostriedky a kategórie zvierat, ktoré nimi podporíme, pomôžu chovateľom nakúpiť chýbajúce krmivo. Veríme, že táto pomoc pomôže aspoň zastabilizovať počty zvierat na Slovensku, v opačnom prípade by reálne hrozilo rušenie ďalších chovov hospodárskych zvierat na Slovensku," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová dodala, že SPPK bude o výzve na odškodnenie, ktorú má MPRV spustiť 20. októbra, informovať aj svojich členov. Cieľom podľa nej je, aby sa vyčlenené finančné prostriedky čo najrýchlejšie dostali ku chovateľom.



Vlčan v pondelok informoval, že štát chce vyplatiť 50 miliónov eur schválených kompenzácií za tohtoročné sucho do konca roka. Smerovať by mali najmä komerčným chovateľom hospodárskych zvierat, ktorí mali zvýšené náklady na krmivá. Výzvu otvorí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 20. októbra a bude otvorená osem dní. Strop pomoci pre jedného chovateľa bude vo výške 500.000 eur.