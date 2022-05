SPPK a Klub 500 nesúhlasia s návrhom regulovať vývozy agrokomodít

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári dôrazne odmietajú najnovší návrh poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Fecka (OĽANO), ktorým chce obmedziť vývoz agrokomodít a potravín zo Slovenska. Ide o mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia, o ktorom nikto s výrobcami potravín dopredu nediskutoval. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s Klubom 500 žiadajú, aby koaličná rada návrh regulovať vývozy nepodporila.



Ako ďalej uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, návrh obmedziť vývozy potravín a poľnohospodárskych komodít by mal byť zapracovaný do novely zákona o potravinách. Slovenskí poľnohospodári a potravinári podľa nej doteraz o žiadnej pripravovanej regulácii netušili, dozvedeli sa o nej z médií.



Obmedziť vývozy agrárnych komodít a hotových potravín je podľa jej slov pritom mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia slovenských firiem. Podľa Klubu 500 je návrh v rozpore s primárnym právom EÚ, konkrétne s článkom 34 a 35 Zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle ktorých sú množstevné obmedzenia vývozu a dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi zakázané. Tento fakt v minulosti v mnohých svojich rozhodnutiach potvrdil aj Súdny dvor EÚ.



"Zatiaľ sa nepreukázalo, že by Slovensko skutočne muselo obmedziť vývozy tovaru mimo svojho územia. Vie predkladateľ návrhu garantovať, že toto opatrenie skutočne zaručí potravinovú bezpečnosť? Z nášho pohľadu ide o prípad flagrantného porušovania legislatívneho procesu. V demokratickom právnom štáte je neprípustné, aby sa takéto zásadné zmeny legislatívy s výrazne negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie prijímali bez rozsiahlej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



SPPK argumentuje aj ďalším bremenom pre agropotravinárske podniky, ktoré časť svojej produkcie vyvážajú, čím zmierňujú hrozivé čísla zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami. Dovozy potravín na Slovensko totiž naďalej prevyšujú vývoz slovenských výrobkov do zahraničia. Len v januári tohto roka sa na Slovensko doviezlo o 24 % agropotravinárskych komodít viac než v januári 2021.



"Naozaj chceme, aby sa zo Slovenska stala krajina už len čisto odkázaná na zahraničné potraviny? Návrh poslanca Martina Fecka je nevykonateľný a zmätočný. Spôsobí finančné straty pre firmy a štát a pritom vôbec nie je isté, či toto opatrenie zaručí potravinovú bezpečnosť krajiny. Vyzývame preto koaličných partnerov, aby tento návrh nepodporili," doplnil predseda SPPK Emil Macho.



Minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v súvislosti s pozmeňovacím návrhom poslanca parlamentu Martina Fecka k novele zákona o potravinách, ktorý sa prerokúva v Národnej rade SR, v utorok uviedol, že štát má záujem byť vopred informovaný o exporte agrokomodít zo SR.



"Návrh pána poslanca Fecka dať do rúk Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR možnosť dodatočnej informačnej povinnosti od subjektov, ktoré chcú vyviezť kľúčové potravinárske komodity za hranice SR, je dobrý. Je to správny krok," dodal Vlčan s tým, že ide o skvalitnenie informačného toku, ktorý MPRV potrebuje, aby kvalitne vykonávalo pozíciu regulátora na trhu.