SPPK: Aj v roku 2020 treba pokračovať v prijímaní systémových zmien

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rok 2020, ale aj rok 2021 budú pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov kľúčovými. Toto obdobie charakterizujú parlamentné voľby v SR, zostavenie novej vlády a príprava budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má podľa nej jednoznačný názor, že ak chceme pokračovať v oživovaní domáceho agropotravinárstva, toto odvetvie sa musí stať prioritou budúcej vlády, a to nielen na papieri. Tú prioritu si musí osvojiť vláda ako celok, nielen nový minister. Presadzovať systémové zmeny vo vláde, ktorá nemá vytýčený proagrárny smer, je väčšinou beh na dlhé trate s veľmi neistým koncom.



Zdôraznila, že aj v roku 2020 treba pokračovať v prijímaní systémových zmien, ktoré podporia špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Práve tieto oblasti totiž prinášajú na vidiek zamestnanosť a pridanú hodnotu takú žiadanú pre agropotravinárstvo. Základom zmien je stabilná štátna pomoc, podpora špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, riadenie rizík v poľnohospodárstve, vytvorenie rizikového fondu či výrazná podpora spracovateľského priemyslu – to je podľa Holéciovej slov cesta, ktorou sa musíme uberať aj v nasledujúcich rokoch.



"Nesmieme podceniť najmä výšku štátnej pomoci, ktorá vo veľkej miere prispieva k stabilite podnikateľského prostredia v situácii, keď z európskych zdrojov neprúdi rovnaká výška platieb do jednotlivých členských krajín EÚ. Ťažko sa podniká na jednotnom európskom trhu, keď na nerovnaké finančné podmienky doplácame našou konkurencieschopnosťou. Rovnako potrebujeme správne nastaviť smerovanie týchto finančných zdrojov," naznačil predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová upozornila na to, že aj pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 je potrebné diskutovať o tom, ako budeme najbližších sedem rokov rozdeľovať finančné prostriedky.



"Nová európska politika musí byť nastavená tak, aby bola v maximálnej možnej miere cielená na výrobu. Aby boli konečne na Slovensku oddelení tí, ktorí prinášajú zamestnanosť na vidiek, vyrábajú s pridanou hodnotou, od tých, ktorí zneužívajú nastavený systém. Svoje miesto si musia v Spoločnej poľnohospodárskej politike nájsť aj mladí poľnohospodári, aj potravinári, na tom treba zapracovať," dodal predseda SPPK.