Veľký Krtíš 25. apríla (TASR) - Aktuálne ochladenie prišlo poľnohospodárom v okrese Veľký Krtíš vhod, pretože sa aspoň na chvíľu spomalí vývoj porastov. Podobne ako v iných regiónoch Slovenska, aj v tomto je totiž vegetácia posunutá približne dva týždne dopredu. Pre TASR to uviedol Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Dodal, že oziminám aktuálne chladnejšie počasie neuškodilo, jariny sa v tejto oblasti pestujú pomenej. "Porasty ozimného jačmeňa však už idú aj do klasu, čo je v porovnaní s predošlým rokom naozaj skoro," objasnil s tým, že sója a kukurica sú posiate na malej výmere. Podľa neho poľnohospodári budú so sejbou pokračovať, keď sa počasie napraví. Poznamenal, že v tomto regióne mali poľnohospodári, rovnako ako v mnohých iných, problém s podmočenými plochami. "Na poliach ostalo veľké množstvo lokálnych bodov, ktoré majú priemer 30 až 70 metrov, na ktorých už ani nebude možné nič vysiať," zhrnul.



Ako informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, slovenským ovocinárom sa zatiaľ podarilo ochrániť úrodu pred nepriazňou počasia približne na 80 % vrátane marhúľ či jahôd. Všetko zatiaľ prikrývajú, zohrievajú vzduch. Spresnila, že práce na záchrane úrody pokračujú aj v týchto chladných nociach. Rozhodujúca bude noc na piatok (26. 4.), keď hlásia mrazy. "Aj naši vinohradníci sa snažia ochraňovať vinič. Napríklad na juhu Slovenska zohrievajú vzduch, striekajú protimrazovú závlahu. Lokálne straty majú niektorí malí pestovatelia. Uvidí sa, aký bude ďalší vývoj počasia a ako dopadne ochrana budúcej úrody z celoslovenského pohľadu," podotkla.