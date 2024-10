Do 12. ročníka projektu Hovorme o jedle sa prihlásilo 442 škôl

Bratislava 14. októbra (TASR) - Už 12. ročník obľúbeného projektu Hovorme o jedle, do ktorého sa zaregistrovalo 442 základných škôl (ZŠ), sa tento rok zameriava aj na pestovanie slovenského ovocia. V termíne od 14. do 18. októbra žiaci ZŠ diskutujú a tvoria zaujímavé projekty o potravinách, ktoré sú zastúpené v potravinovej pyramíde. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Priblížila, že výtvarná súťaž Chutné maľovanie a fotografická súťaž Očami gurmána dáva žiakom možnosť zachytiť tému potravín a ich využitia v každodennom živote umeleckým spôsobom. "Na čo sú nám polia, sady" je názov literárnej súťaže, v ktorej sa deti zamyslia nad možnosťami pestovania rôznych plodín a významom pôdy. "Očakávame, že žiaci budú pristupovať k téme kriticky a ponúknu nám svoj reálny pohľad na naše lány, lúky a sady," upozornila.



"Slovenskí poľnohospodári dnes pristupujú k obrábaniu polí inovatívnymi spôsobmi a skladba pestovaných plodín sa tiež rozširuje. Omnoho viac hovoríme o pestovaní ovocia či zeleniny, bude preto zaujímavé sledovať, ako to vnímajú najmladší obyvatelia našej krajiny. Teší ma, že pomedzi odborné témy, ktoré v týchto časoch riešime s ministerstvom pôdohospodárstva, môžeme spoločne participovať aj na tomto peknom a naozaj osožnom projekte," povedal pri príležitosti otvorenia týždňa Hovorme o jedle v ZŠ Medzilaborecká v bratislavskej časti Ružinov predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Projekt finančne podporilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a spoločne s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prevzalo nad ním aj záštitu. Plody práce pestovateľov majú možnosť už niekoľko rokov ochutnať aj samotní žiaci prostredníctvom úspešného programu Školské ovocie a zelenina. Spoločne s programom Školské mlieko dávajú najmladším konzumentom možnosť konzumovať výborné zdravé a najmä slovenské potraviny.



"Verím, že tak, ako sa my snažíme vplývať na verejnosť s informáciami o aktuálnom stave v našom poľnohospodárstve a potravinárstve, tak nám v rámci projektu Hovorme o jedle dajú spätnú väzbu a dôležité postrehy žiaci ZŠ, z ktorých sa postupne stávajú plnohodnotní spotrebitelia," dodal Gajdoš.



Holéciová zdôraznila, že SPPK dlhodobo upozorňuje na potrebu vzdelávania žiakov o význame potravín, ich správnej konzumácii či možnostiach ich produkcie a výrobe v slovenských podmienkach. Zároveň môžu všetky zapojené školy vyhrať hodnotné ceny. Víťazi 12. ročníka projektu Hovorme o jedle budú známi počas slávnostného odovzdávania cien 22. novembra v Bratislave.



Projekt realizuje SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o. v spolupráci s odbornými garantmi - Úradom verejného zdravotníctva SR, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Projekt finančne podporilo MPRV, Mliečny fond (do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka), Slovenská asociácia chovateľov ošípaných, Zemiakarsky a zeleninársky zväz SR a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava.