SPPK: Do projektu Hovorme o jedle sa zapojilo 559 základných škôl

Bratislava 29. novembra (TASR) - Jubilejný 10. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle vyvrcholil v Bratislave slávnostným odovzdávaním cien. Tento rok sa do projektu zapojilo rekordných 559 základných škôl (ZŠ). Projekt zorganizovala počas októbra Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.



"Projekt Hovorme o jedle je veľmi potrebný, hlavne pri výchove potravinovo vzdelaného spotrebiteľa. Len potravinovo vzdelaný spotrebiteľ si uvedomuje kvalitu domácich slovenských potravín, uvedomuje si, ako potravina vzniká, ako je agropotravinársky sektor dôležitý pre krajinu, pre ľudí, ktorí v krajine pracujú a ako sú potraviny dôležité pre zdravie obyvateľstva. K tomuto potravinovému vzdelaniu treba deti vzdelávať od mala," zdôraznil na brífingu v rámci slávnostného vyhodnotenia minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽANO).



Podľa slov predsedu SPPK Emila Macha hovoriť o jedle znamená vychovávať tých najdôležitejších, teda juniorov a malé deti, treba s nimi hovoriť o tom, ako jedlo vzniká, akú dáva výživovú hodnotu a ako vplýva na životné prostredie. "To sú hlavné témy, ktoré v projekte v jeho bežných ročníkoch rozoberáme. Tento rok sme sa dotkli aj témy dostupnosti potravín. Zažili sme totiž obdobie, kedy sme mali strach, či sa na Slovensko dovezie dostatok potravín," doplnil Macho.



V rámci aktivít projektu Hovorme o jedle podľa SPPK tisícky žiakov opäť písali, maľovali, fotografovali a diskutovali o zdravej výžive, pôvode a dostupnosti, ale aj kvalite potravín.



Žiaci súťažili v štyroch oblastiach, a to v súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle, do ktorej sa zapojilo 317 ZŠ. Ďalšou oblasťou bola literárna súťaž Záleží na tom, čo viem o potravinách, do ktorej sa prihlásilo 155 ZŠ. Vo výtvarnej súťaži Chutné maľovanie SPPK dostala 476 výtvarných prác. Do fotografickej súťaže s názvom Očami gurmána sa zapojilo 175 ZŠ. Najaktívnejšou školou jubilejného ročníka sa stala Základná škola Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach.



Aj v tomto roku prevzalo záštitu nad projektom Hovorme o jedle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Projekt finančne podporilo MPRV a Mliečny fond.