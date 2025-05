Potravinárska komora: Dostatok vlahy je len na 2,6 % plochy územia

Bratislava 23. mája (TASR) - Aj keď by sa zdalo, že občasným dažďom sa deficit vlahy zmierni, nie je to tak. Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) z 18. mája je nedostatok vlahy takmer na celom území krajiny. Normálne vlahové podmienky sú len na 2,6 % celkovej plochy. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



„Nadbytok vlahy pozorujeme do +20 milimetrov (mm) lokálne na krajnom severovýchode. Situácia s vlahou a intenzitou sucha je rôzna naprieč všetkými regiónmi Slovenska - niekde to na porastoch vidno viac, niekde menej - záleží aj od typu pôdy a pestovanej rastliny,“ priblížila.



Paradoxne, hoci je sucho, v niektorých prípadoch je podľa nej obdobie bez zrážok vítané - napríklad v momente siatia a sadenia, pretože slnečné počasie zaručuje plynulé jarné práce. „Aktuálne dozrievajú prvé jahody, aj preto by bolo teraz dôležité, opäť paradoxne vzhľadom na chýbajúce zrážky, aby bolo slnečné počasie,“ podčiarkla.



„Naši poľnohospodári naďalej vnímajú sucho ako dlhodobý problém, nielen tohto roka. Situácia na poliach a stav plodín po zime - ozimín - potvrdzuje údaje od SHMÚ, podľa ktorého je sucho v krajine prítomné už sedem mesiacov po sebe,“ zdôraznila.



Upozornila, že SPPK v najnovšom monitoringu jarných prác vidí vývoj situácie naprieč slovenskými regiónmi. „Viaceré regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory nám pravidelne aktualizujú stav zasiatych alebo zasadených plodín v pôde. So zavlažovaním začali niektoré poľnohospodárske podniky hneď na začiatku jari, pretože siať a sadiť do suchej pôdy predstavuje riziko,“ doplnila.



Región Nitra podľa Holéciovej hovorí o extrémnom suchu na prelome rokov 2024/2025, ktoré historicky nebolo za ostatných 35 rokov. Skoré teplé dni s veľkou veternosťou znamenajú ďalšie vysušovanie rozpracovanej pôdy. Mierna zima a včasný nástup vysokých teplôt majú vplyv na oveľa skorší výskyt škodcov a vynikajúce podmienky pre rozmnožovanie hrabošov. Na porastoch ozimín sú viditeľné známky poškodenia nedostatkom zimnej vlahy.



„Aj liptovskí poľnohospodári, ktorí v týchto dňoch ukončili sejbu jarných plodín, hovoria o pokračujúcom suchu. Na Liptove je stále veľmi sucho a chladno. Porasty ozimín majú spomalený rast. Jariny práve pre sucho vzchádzajú veľmi pomaly. Sucho je viditeľné aj na vzhľade trvalých trávnych porastov, ktorým pre nedostatok vlahy nepribúda hmota,“ dodala hovorkyňa SPPK.