SPPK hodnotí výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumnú

Bratislava 23. februára (TASR) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumný kompromis. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Platba vo výške 50 eur na prvých 28 hektárov pre rok 2021 je podľa jej slov jeden z kompromisov, ktorý pre prechodné obdobie rokov 2021 a 2022 od začiatku navrhovali.



Holéciová zdôraznila, že SPPK od začiatku diskusie o pripravovanej redistributívnej platbe túto platbu neodmietala. Ostro však kritizovala spôsob, formu a časový stres, v akom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR túto zmenu pripravovalo. Výsledná podoba redistributívnej platby je pre SPPK prijateľná.



SPPK na utorkovom mimoriadnom rokovaní predstavenstva rozhodla, že v najbližších dňoch nepôjde do formy traktorového protestu. Aj napriek tomu ostáva naďalej v štrajkovej pohotovosti. Stále totiž podľa komory ostáva množstvo problémov neriešených a chýba jej najmä odborná forma diskusie.



"Aj redistributívna platba potvrdila náš dlhodobý názor, že vedenie ministerstva sa rozhoduje na základe pocitov a emócií. Pod ťarchou argumentov musí svoje postoje často zasadne korigovať. Odborný hendikep je taký markantný, že kompetentní ľudia by sa mali nad touto situáciou zamyslieť. Sme v období, keď ideme rozdeľovať vyše 5 miliárd eur na sedemročné obdobie. Na to je potrebná odborná diskusia, ktorá je vecná a má pred sebou jasne zadefinovanú stratégiu nie na základe pocitov, ale odborných analýz," zhodlo sa predstavenstvo SPPK.



Podľa SPPK je teraz kľúčové sústrediť sa na podstatné témy, a to prípravu strategického plánu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike a správne prerozdelenie štátnej pomoci pre rok 2021.