SPPK: Hustosiate obilniny sú aktuálne pozbierané na 71 % výmery

Bratislava 23. júla (TASR) - Hustosiate obilniny sú na Slovensku aktuálne pozbierané na 71 % výmery, repka olejná na 86 % výmery. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"V aktuálnych dňoch sa nedostatok vlahy oproti predchádzajúcemu týždňu ešte viac zvýraznil. Nedostatkom vody trpia nielen plodiny letného a jesenného zberu, ale najmä krmoviny," priblížil.



Spresnil, že v regióne Galanta, Trnava či Senica sa už žatva prakticky skončila. Počas najbližších dní očakávajú koniec žatvy aj v okresoch Nové Zámky, Komárno, Nitra, Trebišov či Michalovce.



"V severnejších okresoch so zberom úrody ešte len začínajú. Na Liptove začali v minulých dňoch so zberom jačmeňa ozimného. V okolí Žiliny a Bytče sa začiatok žatvy očakáva v nasledujúcich dňoch," poznamenal.



Žatva je v plnom prúde podľa Korpáša aj na Gemeri. Ukončuje sa tam zber jačmeňov a repky a pretrváva suché a horúce počasie. V regióne Vranov nad Topľou majú niektoré subjekty s menšou výmerou už žatvu ukončenú. V horských oblastiach však poľnohospodári ešte len s kosbou začali.



"Úrodu najviac ovplyvňuje extrémne sucho. Napríklad v trnavskom regióne mali v 1. polroku približne 50 % z dlhodobého úhrnu zrážok. V okrese Rimavská Sobota je 50-ročný priemer zrážok na úrovni 627 mm a od začiatku roka tam napršalo 127 mm zrážok, aj to len v štyroch dávkach," podčiarkol.



"V regiónoch evidujeme výrazné rozdiely v úrodách aj medzi jednotlivými parcelami. Je to práve z dôvodu, že na niektoré parcely zapršalo a na iné nie," dodal Korpáš.