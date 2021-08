SPPK: Žatva na Slovensku už pomaly končí

Bratislava 29. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku je vo finále. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Aktuálne sú podľa jeho informácií hustosiate obilniny pozberané na 95 % a repka na 99 % výmery. V uplynulých dňoch do značnej miery rozbahnili pôdu výdatné dažde, takže koniec tohtoročnej žatvy sa mierne posúva. Súbežne so žatvou sa v regiónoch vykonávajú aj prípravné práce na sejbu repky, prípadne už aj samotná sejba repky či letných miešaniek.



"Realizácia obilnín prebieha plynule. Niektorí pestovatelia však vyčkávajú, pretože pohyb v cenách je naozaj výrazný. Stúpajúce ceny sme zaznamenali najmä pri potravinovej pšenici," poznamenal.



V rámci celého Slovenska je podľa Korpášových slov úroda hustosiatych obilnín o čosi vyššia, ako bola v minulom roku. Úroda repky je takmer rovnaká ako v predošlom roku.



Spresnil, že v regióne Galanta je napriek veľkým výkyvom počasia počas vegetačného obdobia v okrese priemerná úroda hustosiatych obilnín mierne nad viacročným priemerom. Úroda repky je podľa neho však pre tunajších pestovateľov miernym sklamaním.



"V regióne Prievidza hodnotia poľnohospodári aktuálny rok ako priemerný. V porovnaní s rokom 2020 je výsledok len o niečo lepší," doplnil.



Dodal, že v oblasti Senice zaznamenali pokles produkcie oproti roku 2020 u repky o približne 10 % a u raže ozimnej o 20 %. Dôvodom je podľa neho najmä suchý apríl a väčší výskyt škodcov z dôvodu zákazu používania niektorých účinných látok zo strany EÚ.