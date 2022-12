SPPK: Implementácia novej agropolitiky EÚ bude mimoriadne náročná

Bratislava 30. decembra (TASR) - Implementácia novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ bude pre poľnohospodárov mimoriadne náročná. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v súvislosti s očakávaniami komory pre rok 2023.



"Poľnohospodári budú musieť spraviť omnoho viac pre životné prostredie ako doteraz, a to za menej peňazí. Už len základné podmienky, aby vôbec nejaké platby dostali, tzv. kondicionality, bude pomerne náročné splniť," priblížila.



Upozornila, že v Strategickom pláne spoločnej európskej agropolitiky je množstvo nových opatrení, ktoré nebude jednoduché zrealizovať a je preto otázne, aký záujem o ne poľnohospodári prejavia. "Týka sa to najmä ekoschém, na ktoré je alokovaný veľký objem finančných prostriedkov. Naopak, viac finančných prostriedkov je v tzv. neprojektových opatreniach, čo by mohlo čiastočne vykompenzovať ťažšiu implementáciu priamych platieb," zdôraznila Holéciová.



"O efekte nového nastavenia projektových podpôr sa ešte v roku 2023 nebude dať hovoriť, keďže ich realizácia trvá dlhšie obdobie a ešte budú dobiehať projekty zo súčasného programového obdobia. Otázkou je, ako sa s nástrahami Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky vysporiada Pôdohospodárska platobná agentúra," dodala hovorkyňa SPPK.