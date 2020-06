SPPK: Inštitút sezónnych prác môže priniesť zamestnanosť na vidiek

Bratislava 5. júna (TASR) - Inštitút sezónnych prác môže priniesť zamestnanosť na vidiek. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v reakcii na zriadenie inštitútu.



SPPK podľa Holéciovej oceňuje, že štát zriadi Inštitút sezónnych prác. Toto systémové opatrenie je pre poľnohospodársky sektor mimoriadne dôležité, pretože umožní pestovateľom – ovocinárom, zeleninárom, vinohradníkom – za výhodnejších podmienok zamestnať Slovákov na brigádnické práce.



Zdôraznila, že Inštitút sezónnych prác prichádza práve v čase následkov pandémie, keď slovenské firmy prepúšťajú zamestnancov, brigádnici zo zahraničia sú pre mimoriadny stav už mesiace v domovských krajinách. Sezónni pracovníci chýbajú naprieč celou EÚ. Slovensko sa za takejto situácie rozhodlo, že pomôže vhodne nastaveným nástrojom práve Slovákom, ktorí sa budú môcť zamestnať v poľnohospodárstve formou brigádnických prác.



Inštitút podľa nej môže navyše zabrániť aj prípadom z minulosti, keď ovocinári práve pre nedostatok brigádnikov nestihli v optimálnom čase pozbierať celú úrodu a tá preto zhnila pod stromami alebo na poliach.



"Je nemysliteľné, aby sme na jednej strane hovorili o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti v základných komoditách a na druhej strane ich nemali s kým pestovať, ošetrovať a zbierať. Fakt, že Inštitút sezónnych prác vytvorí 5000 nových pracovných miest na vidieku, je príležitosťou, ako nielen pestovať efektívne, bez strát na poliach, ale je aj príležitosťou vytvoriť si bližší vzťah spotrebiteľa a lokálneho, domáceho poľnohospodára," uviedol v reakcii na vytvorenie inštitútu sezónnych prác predseda SPPK Emil Macho.



Na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že Inštitút sezónnej práce by mal pomôcť ovocinárom aj zeleninárom, zároveň vytvorí 5000 nových pracovných miest. Na tento projekt bolo vyčlenených 12 miliónov eur.



"Podstatou tohto projektu, ktorý spúšťame v čase od júna 2020 až do decembra 2021, je, aby ovocinári a zeleninári mohli zamestnávať občanov SR pri zbere úrody, pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach v sadoch," priblížil Krajniak.



Rezort financií vyčlenil na toto opatrenie 12 miliónov eur, čo umožní dotovať odvody pre takto zamestnaných ľudí v maximálnej výške 398,52 eura mesačne. Odvody bude podľa ministra práce platiť štát do výšky hrubej mzdy zamestnanca v hodnote 820 eur mesačne.



"Každý zamestnanec môže byť zamestnaný šesť mesiacov v tomto projekte a celková výška pomoci je 2390 eur na jedného zamestnanca," ozrejmil Krajniak. Ministerstvo financií prišlo podľa šéfa rezortu Eduarda Hegera (OĽaNO) s touto finančnou injekciou, aby toto povolanie bolo počas tejto sezóny atraktívne aj pre občanov Slovenska.



Projekt je nastavený zatiaľ do roku 2021. "Do budúceho roka by sme už chceli priniesť stabilnú legislatívu, aby s tým naozaj mohli dlhodobo počítať všetci pestovatelia ovocia, zeleniny, zemiakari," dodal Krajniak. Pre to, aby sa tento inštitút nezneužíval, platí podľa neho pravidlo, že sa to má týkať len tých, ktorí sú v evidencii nezamestnaných dlhšie ako tri mesiace.