SPPK: Jarné práce na poliach sa začali aj v oblasti Veľkého Krtíša

Veľký Krtíš 7. marca (TASR) - Mimoriadne teplé počasie počas uplynulých dní využili poľnohospodári na prácu na poli aj v oblasti Veľkého Krtíša. Výraznejšie tak pokročili s hnojením plodín, ktoré prezimovali v zemi. Pre TASR to uviedol Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Dodal, že jarných plodín sa však v tejto oblasti pestuje menej, najviac je to jarný jačmeň. Aj v tomto regióne podľa neho zápasili poľnohospodári s výdatnými zrážkami na prelome rokov. Polia sú v niektorých, najmä južných oblastiach stále premočené. "Poľnohospodári sa tak nedokážu dostať do polí a čakajú, kým to bude opäť možné," objasnil.



Korpáš spomenul, že v tejto oblasti rovnako nie sú väčší pestovatelia zeleniny či ovocia, ktoré môže byť na výkyvy počasia náchylnejšie. "Pre zlý vývoj cien komodít a vysokých nákladov na pestovanie pretrváva u poľnohospodárov z Veľkého Krtíša napätie," priblížil s tým, že pestovatelia veľmi premýšľajú, čo a či vôbec majú produkovať. Značné plochy preto podľa neho zrejme vyčlenia na úhorovanie.



SPPK informovala, že mimoriadne teplé počasie vytiahlo poľnohospodárov na Slovensku do polí tento rok o čosi skôr. Vegetácia je aktuálne posunutá o dva až tri týždne dopredu. "Poľnohospodári sa obávajú aj ďalšieho vývoja počasia. Jarné mrazy ešte môžu výrazne skomplikovať situáciu na poliach či v sadoch," reagoval Korpáš.