Poľnohospodári: Jarné práce na poliach sú v plnom prúde

Bratislava 6. marca (TASR) - Mimoriadne teplé počasie vytiahlo poľnohospodárov do polí tento rok o čosi skôr. Vegetácia je aktuálne posunutá o 2 až 3 týždne dopredu. V niektorých oblastiach Slovenska sú však veľké parcely stále pod vodou. Poľnohospodári sa obávajú aj ďalšieho vývoja počasia. Jarné mrazy ešte môžu výrazne skomplikovať situáciu na poliach či v sadoch. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Čulý ruch na poliach podľa neho vidno v týchto dňoch v južnejších oblastiach Slovenska. Na západe krajiny je už väčšina jarných plodín zasiatych, čo v takomto skorom termíne nebýva zvykom. Plodiny pri vysokých jarných teplotách rastú príliš rýchlo a ublížiť im môžu prízemné mrazy.



Spresnil, že okrem sejby tradičných obilnín ako pšenica a jačmeň sadia pestovatelia aj jarnú cibuľu, skoré zemiaky či hrach. Podľa možností tiež pripravujú pôdu pre iné plodiny, napríklad kukuricu či repku. Práve tieto porasty sú veľmi citlivé na prípadné výkyvy počasia, preto idú do zeme až neskôr.



Problém podľa neho hlásia poľnohospodári z oblastí, kde hospodária na ťažších pôdach. Výdatné dlhodobé dažde na prelome rokov spôsobili, že obrovské parcely zostali pod vodou. Napríklad v lokalite Hurbanova vlani napršal dvojnásobok ročného priemeru.



"Predpokladali sme, že čo nestihneme osiať na jeseň, dokončíme tento rok na jar. Realita je však taká, že polia sú stále premočené a nemôžeme sa do nich dostať s poľnohospodárskou technikou. Budeme radi, keď voda ustúpi aspoň do apríla, aby sme stihli zasiať kukuricu," priblížil aktuálny stav na juhu Slovenska predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Komárno Alexander Pastorek.



Tunajší poľnohospodári tiež podľa neho upozorňujú, že osiate plodiny už dnes musia striekať prípravkami proti hubovitým ochoreniam, čo je v tomto období mimoriadne nezvyčajné. Vplyvom nadmerných zrážok poľnohospodári z okolia Komárna už nemôžu počítať približne s 10 % plôch. Tieto oblasti sa preto budú snažiť ponechať v rámci aktuálnych európskych nariadení ako neproduktívne plochy.



Korpáš dodal, že SPPK bude stav jarných prác monitorovať aj počas ďalších týždňov. Aktuálne informácie získava od svojich regionálnych poľnohospodárskych komôr, teda zo všetkých regiónov naprieč Slovenskom.